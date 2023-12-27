Herkes Özgür Özel’in Meclis’te teröre karşı sözlerini konuşuyor

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 12 kahraman askerimizin şehit düşmesi tüm ülkeyi yasa boğdu.

Yurdun dört bir yanında şehitler için yürüyüşler düzenlenip teröre lanet sloganları atıldı.

Siyasilerin de ana gündemi şehitlerimiz oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki CHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında anlattığı bir hikaye üzerinden yaşanan duruma isyanı ayakta alkışlandı.

KONUŞMASI AYAKTA ALKIŞLANDI

Özgür Özel’, “Ben neye imza atıp neye imza atmadığını söylediğimde çıkmış birisi de bana masal anlatma diyor bir masal anlatayım” sözleriyle başladığı konuşmasına "Ülkenin birinde zalim ve zengin bir kral yaşarmış. Kendisi zenginmiş halkı çok fakirmiş” sürdürdü.

Kürsüde anlattığı hikayeye "Zenginlerin çocukları, kralın çocukları para kazanmaya devam eder, fakirlerin çocukları da ölmeye devam edermiş. Bu hikaye bu ülkede sürekli devam eder" sözleriyle devam eden Özel’in "Günün birinde o ülkenin evlatları çıkmış ve şöyle söylemişler; kral çıplak dememişler ama ‘halk fakir kral zengin. Artık yeter. Artık yeter. Artık yeter’ demişler” ifadeleri sonrası salonda ayakta alkışlandı.

"ARTIK YETER"

Özgür Özel, “Fakir fukaranın şehit olduğu bunların zengin olduğu bu düzene dur diyeceğiz. Artık yeter artık yeter artık yeter” ifadeleriyle tepki gösterdi.