Herkesi tanıyan adam Hasan Arat. Ne güzel fotoğraflar çektiriyor ünlülerle. Peki transfer nerede

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Herkesi tanıyan adam Hasan Arat. Ne güzel fotoğraflar çektiriyor ünlülerle. Peki transfer nerede

Gürel Yurttaş yazdı: Herkesi tanıyan adam Hasan Arat. Ne güzel fotoğraflar çektiriyor ünlülerle

Beşiktaş'taki gelişmeleri hayretler içinde izliyorum.
İtiraf edeyim; ne olup bittiğini anlayamıyorum.
Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu kim? Feyyaz Uçar. Efsane golcüsü. Sapına kadar Beşiktaşlı. Her şeyi yapar Beşiktaş için; o derece yani.
Beşiktaş'ın futbol direktörü kim? Samet Aybaba. Unutulmaz kaptanı. Beşiktaş için canını verir. O kadar yani.
Ama bu isimlerle seçimi kazanan Hasan Arat enteresan işler yapıyor.
Ben bunları yazıyorum ya. Bundan sonra benimle karşılaşırsa eğer saçma sapan suçlamalarda bulunabilir; bunu de belirteyim bu arada. Çünkü basın toplantılarında gazeteci azarlamaya bayılıyor.
Neyse geçeyim bunu.
Anlatayım ne demek istediğimi.
Takımın başına yeni teknik direktör geldi. Peki transfer nerede? Yok.
Ama Hasan Arat haberi çok.
Herkesi tanıyor maşallah!
Onunla bununla fotoğraf çektiriyor.
En son Al Nassr başkanıyla fotoğrafı servis edildi. İyi dostuymuş!
Polonya'da bir de madalya taktılar kendisine. Helal olsun.
Sağda solda ünlü başkanlarla çektirdiği fotoğraflar da var.
Peki transfer nerede? O yok!
Şimdi benim için de bileylenebilir ama... Beni Metin Keçeli'ye sorsun. Süleyman Seba'nın devamıyım diyor da Süleyman Seba'yla yaşadıklarımı söylersem kalbi durur.
Onun için... Sorgulamayı bırakıp başkanlık yapsın.
Beşiktaşlı bekliyor.
Lütfen artık fotoğraf çektirmeyi bıraksın.
Beşiktaş başkanıyla fotoğraf çektirmek daha önemlidir çünkü.

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