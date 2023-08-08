Hiçbir siyasetçi hiçbir parti devleti yenemez

Anayasa diye yazdıkça, hak, hukuk, adalet diye yazdıkça çok az sayıda olan değerli hukukçulardan sadece birisinden destek geliyor.

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu mesajında diyor ki;

“YSK'ya 24.4.2023 tarihinde yaptığım başvuru, 25 Nisan 2023 tarihinde reddedildi.

Böylece;

Anayasa Mahkemesi’nin 2022/50 Esas sayılı kararına,

Anayasanın 79’uncu,

Cumhurbaşkanı Seçim Yasası’nın 13’üncü,

Seçimlerinin Temel Hükümleri Hakkındaki Yasanın 64 ve 65’inci maddelerine aykırı olarak;

Cumhurbaşkanı seçimleri propaganda dönemi başlangıç tarihi olan 31 Mart’tan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, temel atma, açılış yapma, bu etkinliklerde nutuklar atma, konuşmalar yapma, Cumhurbaşkanlığı uçak ve araçlarını kullanma vizesi YSK tarafından tanındı

Böyle bir yetki, dünyada hiç bir organda yok.

İlaveten;

Cumhurbaşkanı seçiminde YSK, anayasanın;

101’inci ve 116’ncı maddelerine aykırı olarak Erdoğan’ın başvurusunu kabul ederek 3’üncü kez kabul edip seçilmesini sağladı.

Böyle bir yetki, dünyada hiçbir organda yok.

Böyle ucube bir rejim de dünyada hiçbir ülkede yok.

Türk tipi ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.

Türk tipi ucube YSK...

Parlamenter sistemin anavatanı olan İngiltere’de meclisin gücünü anlatmak için, ‘İngiliz parlamentosu erkeği kadın, kadını erkek yapamaz, bunun dışında her şeye kâdirdir’ denilir.

YSK, bu gidişle erkeği kadın, kadını erkek bile yaparsa şaşırmamalı...”

Ve bir duyarlı siyasetçi…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu diyor ki;

“Kılıçdaroğlu’nun rakibi Erdoğan olsa işi çok kolay olurdu.

Ancak rakibi aynı zamanda devlet gücünü illegal kullandıran bir Erdoğan.

Adeta devletin propagandasını Erdoğan diye yaptırıyor!

Hukuken aday olması mümkün değilken hukuku zorlayarak aday oldu.

Sağlığı kampanya ve cumhurbaşkanlığını yürütmeye elvermiyorken sağlığını da zorluyor.

Üstelik vatandaşı yoksullaştırmış, devleti çökme noktasına getirmiş.

Kimsenin izin alamayacağı kamu arazileri de Erdoğan totemleri ile doldurulmuş. İnsaf!

Ne bu hırs BOP Eş Başkanı?”

Değerli okurlarım,

Kuşoğlu da Eminağaoğlu da yerden göğe kadar haklı…

Tüm bu devlet gücü ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun;

-Erdoğan’ı ilk turda seçtirmemesi elbette başarıdır.

-İkinci turda yüzde 48 oy alması bile başarıdır…

Çünkü AKP’nin ele geçirdiği Türkiye’de;

-Hiçbir siyasetçi ve hiçbir parti devleti yenemez…