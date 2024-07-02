Hindistan'da ayinde izdiham! 60 ölü

Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde düzenlenen Hindu ayini sırasında çıkan izdihamda, çocuklar da dahil olmak üzere en az 60 kişinin öldüğü, ölü sayısının daha da artabileceği endişesi dile getirildi.

Yaralılar, kamyonetler ve motosikletlerle yakın hastanelere taşındı. İzdihamın sebebi henüz belirsizken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan'da, küçük mekanlarda yapılan yoğun dini ayinlerde güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle benzer trajediler yaşanabiliyor.