Bu kez çocuk yılanı ısırdı. Zehirli yılan öldü

Hindistan'daki evinin dışında oynarken, genç bir çocuk kısa bir süre önce Dünya’nın en zehirli yılanlarından biri olan bir kobra ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu kez bilinenin aksine yılan çocuğu değil çocuk yılanı ısırdı.

Bir anda korkuya kapılan Deepak adlı çocuk, kendini kurtarmak için yılanı iki kez ısırdı. Yılan, aldığı ısırık yaraları nedeni ile öldü, ancak çocuk bu sırada yılan tarafından ısırılmış olmasına rağmen vücuduna yılan zehri girmediği için hayatta kaldı.

The New Indian Express'in haberine göre, olay Raipur'un kuzeydoğusundaki Jashpur bölgesindeki Pandarpadh köyünde meydana geldi. Deepak “Yılan elime dolandı ve beni ısırdı. Çok acı çekiyordum. Elimi sallayıp kurtulmaya çalıştım, olmadı. Ben de iki kez sertçe ısırdım” dedi.

Yılanın tam olarak ne tür olduğu bilinmemekle birlikte, Raipur’da gözlüklü kobra da dahil olmak üzere çok çeşitli yılanlar bulunuyor. Buradaki nüfus yoğunluğu, yaban hayatı ve sakinlerinin rahat bir mesafede yaşamalarını zorlaştırıyor.