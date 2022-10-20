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Zehirli yılanı 320 kişiden sadece 4 kişi bulabildi

Son zamanlarda oldukça popüler optik illüzyon testlerinden bir olan zehirli yılan görseli birçok kişi tarafından oldukça rağbet görüyor. 320 kişiye yöneltilen optik illüzyon testindeki zehirli yılanı sadece 4 kişi bulabildi. Kendinizi test edin.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 09:00
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Zeka testi sınırları zorluyor. Bakmak için değil görmek için bakın. Zehirli yılanı 320 kişiden sadece 4 kişi bulabildi

Zehirli yılanı 320 kişiden sadece 4 kişi bulabildi
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Star'ın haberine göre, son zamanlarda popüler olmaya başlayan optik illüzyon testleri birçok okuyucu tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Merakla takip edilen optik illüzyonlardan biri olan yılan testi 320 kişi üzerinde uygulandı. 

Testteki görüntüde bulunan yılan oynatıcısı ve bulunması gereken yılan figürünü 10 saniye içinde bulanlar zekasıyla övünmeyi hak ediyor. 
Söz konusu optik illüzyonlar, akıllara durgunluk verirken 'nasıl olabilir?' sorusunda akıllara getiriyor. Bu testeler genel anlamda insanların beyinlerindeki bir şeyleri algılama biçimine meydan okuyor.

YILANI BULABİLİRİ MİSİNİZ?

Optik illüzyonlar çoğu zaman nesneleri nasıl algıladığımız hakkında da bilgi sağlamaya yarıyor. Standart bir insan beyni bir nesneyi her açıdan farklı anlamlandırabilir. Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi pek çeşidi olan optik illüzyonların derin ve etkileyici olduğu iddia ediliyor. Aşağıda bulunan ve 1920'lerde ortaya çıkan yılan görüntüsünün olduğu bir testte yılan oynatıcısının fotoğrafını görüyorsunuz.

Resimde yirminci yüzyılın başlarından tasarlanan sigara kutusunu görüyorsunuz. O yüzyılda oldukça moda olan sigara kutuları dikkat çekici birer reklam aracıydı. Gördüğünüz bu kutudaki betimlemede yılan oynatıcısı yılanını yakalamak için flüt benzeri bir enstrüman çalıyor. Bu optik illüzyonun en zor kısım ise resmin içinde bir yerde saklanan yılanı tespit etmek oluyor.

SÜRENİZ BAŞLADI

Bu optik illüzyon görüntüsüne daha yakından ve dikkatlice bakın. Bulmaca kartının içindeki gizli yılanı bulmaya çalışın. Yılan, kesinlikle yılan oynatıcısının yanında yerde duran sepetin içinde değil. İlk başta yılan oynatıcısının gizli yılanını bulmak çok zor görünebilir. Ama bulmaca kartındaki yılanı bulmak için yılan oynatıcısının kollarına bakmanız yeterli olacaktır.


İşte artık yılan oynatıcısının sol elinde saklanan bir yılan görebiliyorsunuz. Optik illüzyonlar her zaman beynimizin nasıl çalıştığına dair şaşırtıcı bilgiler verir. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için yanıltabilir.

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