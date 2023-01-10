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Öksürük şurubu yine öldürdü. 20 çocuk öldü

Özbekistan'da, 19 çocuğun ölümüne neden olan Hint Marion Biotech firmasının ‘Dok-1 Max’ öksürük şurubunun bir çocuğun daha ölümüne neden olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:53
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Hindistan'da üretilen öksürük şurubu yine öldürdü

Öksürük şurubu yine öldürdü. 20 çocuk öldü
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AA’nın haberine göre; Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Namangan bölgesinde Hindistan'ın Marion Biotech firmasınca üretilen ‘Dok-1 Max’ öksürük şurubunun kullanılması sonucunda 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, çocuğun vefatının geçen ay sonunda gerçekleştiğin altı çizildi.

ÜLKEDE İLACIN SATIŞI YASAKLANMIŞTI

Geçen ay, Semerkant'taki çocuk hastanesinde "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 18 çocuk, Kaşkaderya bölgesinde de 1 çocuk hayatını kaybetmişti.

Bununla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizlerinde ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edilmiş ve ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı.

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