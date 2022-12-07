Dünya Kupası finalinin açılışını Hintli yıldız yapacak

Padukone, tüm spor tarihinde FIFA Dünya Kupası ödülünü açıklayan ilk Hintli olacak.

Padukone, FİFA’nın davetinden büyük gurur duyduğunu belirterek, “Çok mutluyum, yakında eşimle birlikte Katar’a uçacağım. Dünyanın en çok izlenen spor etkinliğinde yer almak hayallerin ötesinde bir şey” dedi.

Deepika Padukone, Hint filmlerinde oynayan bir aktris. Üç Filmfare Ödülü var. Ülkenin en popüler kişiliklerinin listelerinde yer alıyor; Time, 2018'de onu dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak seçti ve 2022'de TIME100 Etki Ödülü'nü verdi.



Padukone, Hindistan'da ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratan Live Love Laugh Vakfı'nın kurucusu. Feminizm ve depresyon gibi konularda öncülük yapıyor, aynı zamanda sahne şovlarına katılıyor.