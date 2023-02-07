Soğuk hava koşulları sonucu oluşabilecek olan hipotermi vücut sıcaklığının belli derecenin altına düşmesiyle oluşmaktadır. Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremin ardından soğuk hava koşullarında vatandaş hipotermi tehlikesiyle karşı karşıya. Peki, Hipotermi nedir? Hangi koşullarda hipotermi riski oluşur?

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, vücut sıcaklığının 35 °C’den aşağı düşmesine denir. Hipotermi, 37 derece olan normal vücut sıcaklığının, 35 derecenin altına düşmesi halinde meydana gelir.

Hipotermi genellikle yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetikleniyor.

Vücut sıcaklığıyla ilgili olan hipotermi durumu ölüme sebep olabilecek kadar tehlikeli bir rahatsızlık. Hipoterminin en sık rastlanılan nedeni soğuk hava koşullarına veya soğuk suya maruz kalması sonucu oluşuyor.

Hipotermi genellikle vücut sıcaklığının 35.0 °C (95.0 °F) altına düştüğü durumlarda, iç organların sıcaklıkları baz alınarak sınıflandırır. Bir diğer sınıflandırma sistemi ise İsviçre Derecelendirme sistemidir. Bu yöntem iç organların sıcaklık durumuna göre verdiği tepkilerden yola çıkarak sınıflandırma yapar.

HANGİ KOŞULLARDA HİPOTERMİ OLUR?

İnsan vücudu bulunduğu ortamla ısı alışverişine girer ve bu alışverişten ortamın ısısına göre etkilenir. Ortam sıcak ise vücut ısınır, soğuk ise üşür.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELER?

Hipotermi belirtileri sıcaklığa bağlıdır.

Hafif hipotermiyada şiddetli titreme görülürken sıcaklığın daha fazla düşmesi ile orta derecede hipotermiyada titreme durur ve zihinsel karışıklık artar.

Şiddetli hipotermiya başlangıcında paradoksal soyunma yaşanabilir, hipotermik kişi bilincini kaybeder ve kalp durması riski artar.

Belirti ve semptomlar hipoterminin derecesine göre değişir ve şiddetin üç aşamasına bölünebilir.

Hafif

35-32°C arasındaki merkezî vücut sıcaklığı aralığında şiddetli titreme, yüksek kan basıncı, hızlı nefes alıp verme ve hızlı kalp atışları görülür. Damarlar, kanı merkeze çekmek için daralır. Vücut, enerji üretimi için depo edilen glukozu yakmaya başlar. Zihinsel karışıklık başlar.

Orta

Merkezî vücut sıcaklığı 32-28°C aralığına iner. Hipotermiya ilerledikçe, titreme durur, amnezi yaşanır ve refleksler yavaşlar. Kurbanlar tuhaf hareketler yapmaya ve mantıksız konuşmaya başlar. Motor becerilerin kaybı olabilir.

Şiddetli

Şiddetli hipotermiya merkezî vücut sıcaklığının 28°C altında düşmesidir. Bu sıcaklıklarda tüm fizyolojik sistemler yavaşlar, kalp ve nefes hızı düşer, kan basıncı azalır. Cilt soğuktur. Halüsinasyonlar görülmeye başlar, kişi donmakta olmasına rağmen soyunabilir. Refleksler kaybolur, göz bebekleri büyümüş hâlde kalır. Bilinç kaybı olabilir.

Daha fazla sıcaklık düşümlerinde hipotermik kişiler ısıtılana kadar ölmüş izlenimi verebilir. “Sıcak ve ölü olana kadar ölü değildir” sözü bu durumu ifade eder. Vücut sıcaklığı 32°C gibi normale yakın bir düzeye geldiğinde kişi canlılık belirtileri göstermiyor ise ölmüş olarak kabul edilir.