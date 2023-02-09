Deprem bölgesine bu besinleri götürün. Hipotermisi olma tehlikesi devam ediyor. Vücut ısısını 38 dereceye kadar çıkartıyor

Depremzede insanların Hipotermisi olma tehlikesi devam ediyor. Bağışıklık sisteminizin düşmesi vücut ısınızın da düştüğü anlamına geldiği vurgulandı. Bazı bitki ve baharatlarla vücut ısınızı yükselterek bağışıklığınızı güçlü tutabileceğinizin altı çizildi. Uzm.Dyt. Şeyda Sıla bilgili vücut ısısını yükselten besinleri açıkladı.

ÇİN ZENCEFİLİ: HAVLICAN

İsmi çok fazla bilinmeyen havlıcan, zencefilgillerden olan bir bitki. Çin zencefili olarak da bilinir. Ancak tadı zencefile çok benzemez. Havlıcanın kökünün sap kısımları baharat olarak kullanılır. Vücut ısısını artıran bir bitki olan havlıcanın kök kısmı, çay şeklinde de demlenerek kullanılır. Bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı kadar ince kıyılmış havlıcan kökü ekleyip 10-15 dakika demleyebilirsiniz. Aklınızda olsun, demi süzerek tüketmelisiniz. Acı tadını bastırmak için içine ılıdıktan sonra bal ilave edebilirsiniz.

SOĞUĞA ADIM ATMADAN 1 KAŞIK TARÇIN

Soğuk havalardan çok kolay etkileniyorsanız, ısıtıcı özelliği ile tarçın diğer baharatlar içinde hemen öne çıkar. Soğuk havaya çıkmadan önce, dilinizin üzerine koyacağınız bir çay kaşığı toz tarçın, kan akımının vücut yüzeyine doğru hücum etmesine destek olur, bu da vücudun ısınmasına yardım eder. Tarçını kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği olan salebin üzerine ekleyerek kış günlerinde içinizi ısıtabilirsiniz. İsterseniz çaylarınızı kabuk tarçınla demleyerek de tarçından istediğiniz şekilde faydalanabilirsiniz.

TUZ YERİNE KARABİBER SERPİN

Karabiber bakteriyel enfeksiyonlara karşı iyi gelir. İçerdiği manganez, potasyum, A ve C vitaminleri, demir ve diyet lifleri karabibere etkili bir antioksidan ve doğal antibiyotik özelliği kazandırır. Karabiberde bulunan piperin maddesi de sinir sistemini uyararak vücudun ısı üretmesini destekler. Bu durum metabolik hızı da artırır. Tuz tüketimini azaltıp onun yerine her öğün yemeklere yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ederek yemekleri tatlandırabilirsiniz.

GÜNDE 3 KEZ IHLAMUR

Ihlamur; tanen, müsilaj, hesperidin, sudorific glikozit, saponin ve uçucu bir yağ içerir. Bu sayede, virüs ve bakterilerin sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelerek bağışıklığı güçlendirir. Ihlamur terlemeyi de teşvik eder. İçindeki müsilaj ise göğüs yumuşatıcı özellik veren bir madde. Dolayısıyla kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday bir bitki. Kurutulmuş çiçek ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı alıp üzerine 1 su bardağı kaynatılmış su ilave edin ve 10 dakika süreyle demlendirin. Bu karışımdan günde 3 kez birer bardak içebilirsiniz.

ZERDEÇALLI SÜT

Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın etken maddesi kurkumindir. Termojenik etkisiyle vücut ısısını artırır. Zerdeçalın günlük 1-3 gr alınması yeterli. Zerdeçalı balla karıştırıp kullanabilirsiniz ya da yemeklere, çorbalara, salatalara ilave edilebilirsiniz. Dışarı çıkmadan önce zerdeçallı süt de tercih edebilirsiniz. 1 su bardağı ılık süte yarım çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın ve bal ekleyin, bu nefis içecekle içinizi ısıtın.

TAZESİ DE TOZU DA ÇOK FAYDALI

Taze zencefil vücut ısısını dengede tutan ve vücutta gelişen hipoterminin düzelmesine katkı sağlayan bir bitki kökü. Düşen vücut ısınızı artırmak veya soğuk kış gecelerinde ısınmak için toz haline getirilmiş zencefil kökünden 1 çay kaşığı kadar çorbalarınıza katmanız yeterli. Zencefil ve tarçını ayrıca sıcak suda 5-10 dakika demleyerek çay halinde de içebilirsiniz. İsterseniz toz zencefilden kurabiyeler yaparak çay saatlerine size eşlik etmesini sağlayabilirsiniz.

ACI BİBER

Bazı baharatlar termojenik, bir başka deyişle vücut ısısını yükseltici özelliğe sahiptir. Kırmızı acı bibere acılığını veren kapsaisin maddesi de termojenezi artırır. Kapsaisin içeren bir yemek yedikten hemen sonra daha fazla enerji harcamaya başlarız. Bunun sonucunda da vücut ısımız yükselir ve metabolik hızımız da artar.

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, insan vücudunun faaliyet göstermesi için gerekli ısıyı ürettiğinden daha hızlı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan ve vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine neden olan bir acil tıbbi durumdur. Normal vücut ısısı yaklaşık 37 C civarındadır. Hipotermi tanısı vücut sıcaklığı 35 C altına düştüğünde ortaya çıkar.

Durumun belirti ve semptomları vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre değişir.

Vücut ısısı düşen bireylerin kalbi, sinir sistemi ve diğer organları normal faaliyet gösteremez. Hipotermi, zamanında tedavi edilmeden bırakılırsa kalp dolaşım ve solunum sisteminin tamamen bozulmasına ve sonunda ölüme yol açabilir.

Hipotermi genellikle soğuk havaya maruz kalma veya soğuk suya dalmadan kaynaklanır. Hipotermi için öncelikli tedavi, vücudu normal bir sıcaklığa geri getirmeyi hedefler.