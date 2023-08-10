Hırsımdan çatlıyorum…

Seferihisar Nejat Hepkon hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olmadığı için en yakın hastaneden randevu aradım.

Çıkan tablo İzmir için özetle şöyle;

Bozkaya eğitim ve araştırma hastanesi: 45 dk. Mesafe: 44,1 km. Menderes devlet hastanesi: 48 dk. Mesafe: 39,5 km Çeşme Alper Çizgenakat devlet hastanesi 57 dk. Mesafe: 80,9 km. Buca Seyfi Demirsoy eğitim ve araştırma hastanesi: 1 saat 15 dk. Mesafe: 62,1 km Kemalpaşa devlet hastanesi: 1 saat 9 dk. Mesafe: 93,2 km Foça devlet hastanesi: 1 saat 48 dk. Mesafe: 131,3 km.

En yakını ise Urla Devlet hastanesi 37 dk ve 32,4 km uzaklıkta.

Ancak listede olan 6 hastane birkaç gün içinde randevu günü verirken Urla’da olan 2 KBB olmasına rağmen 22 Ağustos’a randevu günü veriyor.

Şimdi gelelim sürelere ve kilometrelere.

Trafiği de dikkate alırsak en az 30 dakika erken yola çıkılması gerekiyor.

Dönüşü aynı süre olarak hesaplarsak;

Bozkaya ve Menderes için yaklaşık; 2 Saat ve yaklaşık 90 kilometre,

Çeşme için yaklaşık 2,5 saat ve 162 kilometre,

Buca için yaklaşık 3 saat ve 125 kilometre,

Kemalpaşa için yaklaşık 2 saat 45 dakika ve 190 kilometre,

Foça için yaklaşık 4 saat ve 265 kilometreyi göze almanız lazım.

Ya da en yakın özel hastane veya KBB uzmanı arayacaksınız.

Kilometrelerce yok gidip dünya kadar zaman ve dünya kadar para harcayacaksınız.

Erdoğan kabinesi açısından yüz karası bir tablo…

Yeniçağ web sayfasında haberi görünce merhum Savaş Ay’ın SSK kuyrukları haberini yıllarca istismar eden Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözü aklıma geldi:

“En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. (Almanya’ya – OU) A

Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler…”

İşte Almanya’nın Hannover kentinde bir araya gelen Türk doktorlarının toplu fotoğrafı haberde böyle yer aldı:

Evet, hırsımdan çatladım…

Erdoğan’ın sorumsuzluğunun sonucunu Seferihisar’da KBB uzmanı bulamayınca da hırsımdan çatladım…

Özel hastaneler sahibi Sağlık Bakanının tek bir Türk doktorunun yurt dışına gitmesinden dolayı rahatsızlık duymasın dolayı da hırsımdan çatladım…

Türk doktorların şu sözünü okuyunca da hırsımdan çatladım…

“Sayımız hızla artıyor…”

2022’de kaç doktorumuz aldıkları maaş yetersizlikleri nedeni ile geçen yıl kaç yurt dışında çalışmak için Türk Tabipler Odasından ‘İyi hal’ belgesi talebinde bulundu?

2 bin 685…

2023 yılının ilk 6 ayında ise bu rakam

Bin 361’e ulaştı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak bu rakamın bu sene sonunda kaç olacağını belirtti_

“4 bin civarında”

Bu gelişmeleri okuyunca hırsımdan çatladım…

Ben sorumlu Türk vatandaşı olarak elbette üzülüyor, elbette hırsımdan çatlıyorum.

Seferihisar’daki sadece bir branşta gördüğüm doktor eksikliğinin vatandaşa yarattığı eziyet ortada.

Ülke genelinde hastanelerimizde doktor açığı kim bilir hangi boyutta?

Ancak ne var ki;