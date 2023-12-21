Merkez Bankası'ndan yabancıya gel gel hamlesi. Her gün bir firma Türkiye’den çekiliyor

Merkez Bankası’nın yayınladığı haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, bankanın rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Yayımlanan verilere göre, 15 Aralık tarihi itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 890 milyon dolar artışla 95 milyar 399 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Aralık tarihinde 94 milyar 509 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 265 milyon dolar artarak 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar yükselişle 141 milyar 374 milyon dolardan 142 milyar 528 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık tarihi ile biten haftaya kadar geçen süre zamanında artış, 44 milyar 70 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 44,8'e denk geldi.

Rezervler rakamsal olarak artıyor ama yurtiçi pazarında ayrılan firmalarda her gün artıyor.

Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş içerisinde, toplam yüzde 77’lik pay sahipliğini yüzde 100’e çıkararak 25 yıldır ortaklık yürüttüğü Salzgitter Mannesmann GmbH ile yollarını ayırdı.

770 istasyonu bulunan BP’de macerası sonlananlar arasında yer alıyor.

Mazda, 9 Kasım 2023 tarihinde Türkiye pazarından ayrılma kararı aldı.