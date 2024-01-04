Hizbullah lideri İsrail’e meydan okudu: Savaşımız sınırsız, kuralsız olacak

Kaynak: AA
Hizbullah lideri İsrail’e meydan okudu: Savaşımız sınırsız, kuralsız olacak
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'yi Beyrut'ta suikastla öldürmesinin "cevapsız ve cezasız kalmayacağını" belirterek, "Eğer düşman Lübnan'a saldırmayı düşünürse, o zaman bizim savaşımız sınırsız, kuralsız olacaktır" diye konuştu.

Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla başkent Beyrut'ta düzenlenen anma programına video-konferans ile katıldı.

Nasrallah, İsrail'in düzenlediği suikastta öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi için başsağlığı dileğinde bulundu.

Nasrallah, şunları söyledi:

"Dün Dahiye'de yaşanan olay büyük ve tehlikeli bir suçtur, buna karşı sessiz kalamayız. Bu konuda fazla konuşmaya gerek yok. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak."

Hizbullah ile savaşmayı düşünenlerin pişman olacağını ifade eden Nasrallah, "Bizimle savaşın bedeli ağırdır.” dedi.

Hizbullah lideri, İsrail’i işaret ederek, "Eğer düşman Lübnan'a saldırmayı düşünürse, o zaman bizim savaşımız sınırsız, kuralsız olacaktır. Savaştan korkmuyoruz. Tereddüt etmiyoruz." diye konuştu.

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