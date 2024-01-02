Beyrut'ta patlama

Kaynak: Haber Merkezi
Beyrut'ta patlama
Lübnan Devlet Haber Ajansı, İsrail'in Beyrut'ta Hamas'a ait bir ofisi vurduğunu belirtti. İl belirlemelere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'de bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre, akşam saatlerinde Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye banliyösünde, bir tatlıcı dükkânı yakınlarında patlama meydana geldi.

Lübnan resmi haber ajansı ise, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) geçtiği bilgide, "Beyrut'un güney banliyölerinde Hamas ofisinin hedef alınması sonucu dört kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Meydana gelen patlamada üst düzey bir Filistinli yetkilinin öldüğü iddia edildi.

Gazeteci Hasan Sivri'de patlamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürüldüğünün doğrulandığını duyurdu.

h.jpg

İlgili Haberler
İsrail'in gizli Gazze planı ortaya çıktı
İsrail de HAMAS da savaş suçu işliyor. BM yetkilileri açıkladı
İsrail de HAMAS da savaş suçu işliyor. BM yetkilileri açıkladı
İsrail Gazze'de 29 askerini 'yanlışlıkla' öldürdü
İsrail’den Gazze'deki 5 tugayını geri çekme kararı
İsrail’den Gazze'deki 5 tugayını geri çekme kararı
Netanyahu ateşkesi reddetti: Savaş aylar sürecek
Son Haberler
Yaşlı kadını 550 bin lira dolandırdı. Jandarmadan kaçamadı Gündem
Yaşlı kadını 550 bin lira dolandırdı. Jandarmadan kaçamadı
Yalova’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon Gündem
Yalova’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Beşiktaş Genesio'dan olumsuz sonuç alınca rotayı başka teknik direktöre kırdı! İşte o isim Spor
Beşiktaş Genesio'dan olumsuz sonuç alınca rotayı başka teknik direktöre kırdı! İşte o isim
İSKİ duyurdu İstanbul'un iki ilçesi saatlerce susuz kalacak Gündem
İSKİ duyurdu İstanbul'un iki ilçesi saatlerce susuz kalacak
Almanya'da aşırı sağın yükselişi devam ediyor. AfD'nin üye sayısı 40 bini geçti Dünya
Almanya'da aşırı sağın yükselişi devam ediyor. AfD'nin üye sayısı 40 bini geçti
Ahmet Ercan ‘Gerginlik artıyor’ diyerek uyardı. ‘İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz’ Gündem
Ahmet Ercan ‘Gerginlik artıyor’ diyerek uyardı. ‘İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz’