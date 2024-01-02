Beyrut'ta patlama

Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'de bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre, akşam saatlerinde Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye banliyösünde, bir tatlıcı dükkânı yakınlarında patlama meydana geldi.

Lübnan resmi haber ajansı ise, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) geçtiği bilgide, "Beyrut'un güney banliyölerinde Hamas ofisinin hedef alınması sonucu dört kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Meydana gelen patlamada üst düzey bir Filistinli yetkilinin öldüğü iddia edildi.

Gazeteci Hasan Sivri'de patlamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürüldüğünün doğrulandığını duyurdu.