Mısır’da silahlı şeriatçı örgütün siyasi kanadından HÜDA PAR’a tebrik. 4 adayları AKP listelerinden milletvekili seçilmişti

Mısır’da Cemaat-i İslamiye adlı silahlı şeriatçı örgütün siyasi kanadı olarak bilinen Bina ve Kalkınma Partisi, AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR mensuplarını tebrik etti. Açıklamada, Erdoğan’a da selam gönderildi.

Mısır’da silahlı şeriatçı örgütün siyasi kanadından HÜDA PAR’a tebrik. 4 adayları AKP listelerinden milletvekili seçilmişti

Mısır’da Cemaat-i İslamiye adlı silahlı şeriatçı örgütün siyasi kanadı olarak faaliyet gösteren Bina ve Kalkınma Partisi liderleri, bir tebrik mesajı yayımlayarak 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında AKP listelerinden 4 adayını meclise gönderen HÜDA PAR’ı kutladı.

Hem HÜDA PAR’ın hem de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “başarısının” tebrik edildiği mesajda, “Türkiye halkının maslahatları ve ali menfaatleri doğrultusunda rabbimizden sizleri başarıya ulaştırmasını diliyoruz” denildi.

Şeriat düzenini hedefleyen partinin açıklamasında, “Değerli HÜDA PAR Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve Kıymetli HÜDA PAR yöneticisi kardeşler; Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Tüm kalbi duygularımla sizleri tebrik ediyor, Cumhur İttifakı'nın önemli bir parçası olarak kazanmış olduğunuz bu zaferinizi kutluyoruz. Parlamento seçimlerinde kazanmış olduğunuz milletvekilliklerinin ve Türkiye halkından almış olduğunuz güvenin hayırlar getirmesini Rabbimizden diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'ı destekleyen HÜDA PAR’ın, İstanbul, Gaziantep, Mersin ve Batman'dan AKP listelerinden adayı gösterdiği 4 milletvekili adayı meclise girmeye hak kazandı. Meclis'e girenler arasında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da bulunuyor.

HÜDA PAR, geçmişte domuz bağlı cinayetler ve çeşitli suikastlarla gündeme gelen terör örgütü Hizbullah ile ilişkisi nedeniyle eleştiriliyor.

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