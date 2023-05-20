Hizbullah liderinin evine girip dehşeti görüntülediler. Önünden geçmek bile vatandaşları tedirgin ediyor

Tarihler 17 Ocak 2000’i gösterdiğinde televizyonlardan canlı yayınlanan bir operasyon hafızalardan hiç çıkmadı. Beykoz’da bir villaya düzenlenen operasyonda terör örgütü Hizbullah’ın elebaşı Hüseyin Velioğlu öldürülürken 2 terörist ise sağ yakalandı. Beykoz’da düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgeler sonrası Türkiye domuz bağı ile işkence ve cinayetlerle tanıştı.

Beykoz’da düzenlenen operasyon, 2001 yılında Hizbullahçı teröristler tarafından şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın bizzat gerçekleştirdiği sorgulamada elde edilen bilgilerle yapılmıştı.

O VİLLA YILLAR SONRA YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Terör örgütü Hizbullah’ın lider kadrosuna yönelik düzenlenen operasyondan 23 yıl sonra o villa yeniden görüntülendi. Sözcü TV’nin haberinde görüntülenen villanın harap halde olduğu görüldü. Duvarlardaki kurşun izleri dikkat çekerken, çevrede yaşayanlar villanın bulunduğu sokaktan girmekten çekiniyor. Aradan geçen 23 yılda o villaya kimse girmezken, satışa çıkan villaya alıcı çıkmadı.

Sözcü TV’nin görüntülerinde villanın içinde operasyonun izlerinin hâlâ durduğu görüldü.