Hızla yayılıyor. Dünyada yeni salgın patladı

Nijerya’da Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama herkesi korkuttu.

Batı Afrika’da yer alan Burkina Faso, Togo, Benin ve Gana'da şarbon salgını görülmeye başlanması endişelere neden oldu.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Sekreteri Ernest Afolabi Umakhihe ise uyarılarda bulundu.

“ŞARBON SPORLARIYLA ENFEKTE OLABİLİR”

Salgının, Nijerya'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulunan Umakhihe, “Şarbon genellikle evcil ve vahşi hayvanları etkiler. İnsanlar, enfekte hayvanlarla veya bozulan hayvan ürünleriyle temas ettiklerinde şarbon sporlarıyla enfekte olabilir.” ifadesini kullandı.

Umakhihe, halkı şarbon aşısı yapılmamış hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı. Gana'nın Upper East vilayetinin Binduri bölgesinde sığır eti tüketen 11 kişinin testlerinde şarbon tespit edilmiş ve 1 kişi yaşamını kaybetti.

ŞARBON NEDİR?

Şarbon, Bacillus anthracis isimli bir bakterinin neden olduğu nadir fakat ciddi bir hastalıktır. Bacillus anthracis spor oluşturan bir bakteridir. Şarbon normal şartlarda esas olarak çiftlik hayvanlarını ve vahşi hayvanları etkiler. Ancak insanlar, hasta hayvanlarla doğrudan veya dolaylı temas yoluyla enfekte olabilirler.

ŞARBON BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Mide bulantısı

-Kusma

-Karın ağrısı

-Baş ağrısı

-İştah kaybı

-Ateş

-Hastalığın ilerleyen aşamalarında şiddetli, kanlı ishal

-Boğaz ağrısı ve yutma zorluğu

-Boyun bölgesinde şişiklik

-Hafif göğüs rahatsızlığı

-Nefes darlığı

-Mide bulantısı

-Kan tükürme

-Yutkunma sırasında ağrı

-Hastalık ilerledikçe aşağıdaki semptomlar belirir:

-Yüksek ateş

-Solunum yetmezliği

-Şok

-Menenjit – (beyin ve omuriliğin iltihabı)