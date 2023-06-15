Hızla yayılıyor. Dünyada yeni salgın patladı

Batı Afrika’da yer alan bazı ülkelerde şarbon salgınının yayıldığı duyuruldu. Nijerya'da ise diğer ülkelere yayılma olasılığıyla ilgili ‘alarm’ verilerek hepsine yazılı uyarı gönderildiği bildirildi.

Hızla yayılıyor. Dünyada yeni salgın patladı

Nijerya’da Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama herkesi korkuttu.

Batı Afrika’da yer alan Burkina Faso, Togo, Benin ve Gana'da şarbon salgını görülmeye başlanması endişelere neden oldu.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Sekreteri Ernest Afolabi Umakhihe ise uyarılarda bulundu.

“ŞARBON SPORLARIYLA ENFEKTE OLABİLİR”

Salgının, Nijerya'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulunan Umakhihe, “Şarbon genellikle evcil ve vahşi hayvanları etkiler. İnsanlar, enfekte hayvanlarla veya bozulan hayvan ürünleriyle temas ettiklerinde şarbon sporlarıyla enfekte olabilir.” ifadesini kullandı.

Umakhihe, halkı şarbon aşısı yapılmamış hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı. Gana'nın Upper East vilayetinin Binduri bölgesinde sığır eti tüketen 11 kişinin testlerinde şarbon tespit edilmiş ve 1 kişi yaşamını kaybetti.

ŞARBON NEDİR?

Şarbon, Bacillus anthracis isimli bir bakterinin neden olduğu nadir fakat ciddi bir hastalıktır. Bacillus anthracis spor oluşturan bir bakteridir. Şarbon normal şartlarda esas olarak çiftlik hayvanlarını ve vahşi hayvanları etkiler. Ancak insanlar, hasta hayvanlarla doğrudan veya dolaylı temas yoluyla enfekte olabilirler.

ŞARBON BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Mide bulantısı

-Kusma

-Karın ağrısı

-Baş ağrısı

-İştah kaybı

-Ateş

-Hastalığın ilerleyen aşamalarında şiddetli, kanlı ishal

-Boğaz ağrısı ve yutma zorluğu

-Boyun bölgesinde şişiklik

-Hafif göğüs rahatsızlığı

-Nefes darlığı

-Mide bulantısı

-Kan tükürme

-Yutkunma sırasında ağrı

-Hastalık ilerledikçe aşağıdaki semptomlar belirir:

-Yüksek ateş

-Solunum yetmezliği

-Şok

-Menenjit – (beyin ve omuriliğin iltihabı)

İlgili Haberler
Uzmanı açıkladı: Kızamık vakalarındaki artışın nedeni sığınmacı akını
İstanbul’da kızamık alarmı. Hangi ilçelerde görünüyor
Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
40 timsahı tek şartla satışa çıkardılar Dünya
40 timsahı tek şartla satışa çıkardılar
International Star Startup Ödülünün Sahibi Fedlan Kılıçaslan Oldu Güncel
International Star Startup Ödülünün Sahibi Fedlan Kılıçaslan Oldu
İmamoğlu'na 2. dava ertelendi Güncel
İmamoğlu'na 2. dava ertelendi
Beşiktaş'tan Yiğit Emre Çeltik'e yakın takip Spor
Beşiktaş'tan Yiğit Emre Çeltik'e yakın takip
Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Teknoloji - Otomotiv
Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı
Evlatlık verildi cehennemi yaşadı. 34 yaşında özgürlüğü tattı Dünya
Evlatlık verildi cehennemi yaşadı. 34 yaşında özgürlüğü tattı
NATO Savunma Bakanları toplandı Dünya
NATO Savunma Bakanları toplandı