Hizmet üretici endeksi arttı

Kaynak: Dünya
Hizmet üretici endeksi arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,94 artarken, yıllık bazda yüzde 83,02 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubata dair H-ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 arttı.

Endeks, 2023’ün aynı ayına oranla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64 artış gösterdi.

Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 94,52 yükseliş kaydetti.

H-ÜFE bir önceki aya oranla, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,77, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,63, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,88 artış kaydetti.

Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,88, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,01 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,69 arttı.

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