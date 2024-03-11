Hollanda'da kapış kapış gitti. Şimdi Türkiye'ye geliyor

Hollanda’nın çok satılan modellerini üreten marka şimdi de Türkiye pazarına girmek için gün sayıyor. Carver’in Türk pazarından umutlu olduğu belirtiliyor

Hollanda’da 1994 yılında üretime başlayan ve hafif araçları ile satış rekorları kıran Carver markası, mikromobilite aracıyla otomotiv sektöründe gündeme oturdu. Carver, Türk pazarına da girerek hedef büyültme yolunu seçti. Hem motosiklet, hem de araba olan bu model Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapacak.

TÜRKİYE SATIŞLARI İÇİN GÜN SAYILIYOR

Hollanda’lı Carver, geçen yıl "En İyi Mikromobilite Elektrikli Aracı" seçilmişti. Satışlarda istenen rakamı yakalan Carver, meraklıları için büyük heyecan yarattı. Park derdi olamayan Carver S+ ve Carver R+ modelleri, tasarımıyla da göze hitap ediyor. Edinilen bilgilere göre S+ modeli, 80 km/s hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özellikleriyle beğeni topluyor.

Model Carver R+ ise 45 km/s hız ve 130 km menziliyle şehir içinde alternatif bir ulaşım tercihi sunuyor. Bunların yanı sıra dikkat bir özellik ise modelin “Dinamik Araç Kontrol” sistemi ile virajlı yollarda motosiklet gibi eğim alarak yan yatabilmesi. Araç, motosikletlere oranla daha güvenli bir sürüş sunduğu için de tercih ediliyor. Carver, Türkiye’de Nisan ayında satışa çıkmaya hazırlanıyor.

CARVER S+ VE CARVER R+ TEKNİK ÖZELLİKLER

Carver S+ mod0eli, 98 santim genişliğe sahip olmasının yanı sıra 1+1 oturma düzeni, 75 litrelik bagaj hacmi ile hem akıllı hem ekonomik seyahat çözümü sunuyor. Bu model yüzde 100 elektrikli olmasıyla birlikte 80 km/s son hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özellikleriyle beğeni topluyor.

Carver R+ modeli ise 45 km/s hız ve 130 km menzil ile şehir içi ulaşımda ciddi bir alternatif olabiliyor. Bu modelin son zamanlarda popüler olan Citroen Ami ile rekabete girmesi an meselesi gibi görülüyor. Her iki model de B sınıfı ehliyeti olan kişiler tarafından kullanılabiliyor.