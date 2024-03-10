Altın sahipleri dikkat. En çok tercih edilen altın türüne yasak geliyor

Kaynak: ABCgazetesi
Altın sahipleri dikkat. En çok tercih edilen altın türüne yasak geliyor
Açıklamaları ile adından söz ettiren piyasa analisti İslam Memiş altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu. Yakın zamanda en çok tercih edilen bir altının üretimden kaldırılacağını söyleyen İslam Memiş vatandaşlara 'dikkatli olun' dedi.

Altın talebi yaratacak işlemlere yönelik kısıtlama kararları alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir sınırlama için harekete geçti.

Kuyumcular geçen yıl dolandırıcılık riskini önlemek amacıyla 'kesme altın' olarak tanımlanan altınları satın almayacaklarını duyurmuşlardı. Ancak bu kez en çok rağbet edilen bir altın türüne kısıtlama gelmesi bekleniyor.

Özellikle altın yatırımı yapacaklara öneriler getiren İslam Memiş, çok yakında gram altın üretiminin yasaklanacağını söyledi ve vatandaşlara 'dikkatli olun' dedi.

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Ekonomi yönetiminin, altında geçen yıl başlatılan kısıtlama kararlarının bu yıl sürdürüleceğini söyleyen İslam Memiş, 2024 yılında 22 ayar gram altınlar ile devam edileceğini savundu.

Gelecek aylarda bu yönde bir adım atılacağına dair sektör içerisinde duyumlar aldığını belirten İslam Memiş, söz konusu hamlenin oldukça yanlış olduğunu belirterek, yetkililerin bu kararından vazgeçmesi gerektiğini savundu.

22 AYARLIK ALTINLARI KAPSAYACAK

Altın üretimine dair bu tür kısıtlamaların birikim alışkanlıklarını değiştireceğini vurgulayan İslam Memiş, bütçesi düşük olan ve birikimini gram altın satın alarak yapan vatandaşların, piyasada dolaşımda bulunan gram altınlara erişimini kaybetmesi durumunda söz konusu birikime gidecek paraların yeniden piyasaya döneceğini ve bu durumun enflasyonu yükselteceğini vurguladı.

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Memiş, bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar için iyi bir birikim aracı olan gram altının, geçtiğimiz hafta yaşanan sert hareketlerin ardından rekor seviyelere yükselttiğini belirtirken, yetkililerin bu konuda vatandaşa destek olmasını beklediklerini söyledi.

İlk aşamada söz konusu yasaklamanın yalnızca 22 ayarlık gram altınlar için uygulanacağını söyleyen İslam Memiş, ilerleyen tarihlerde bu sınırlamanın 24 ayar için de alınabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu adımın atılması halinde, her ne kadar elinde altın bulunan vatandaşlar satışını yapabilecek olsa da, tıpkı kesme altına uygulanan sınırlamanın bir benzeri gram altın için geçerli olacak. Bu durumda çok sayıda kuyumcu, 22 ayarlık gram altınları kabul etmeyecek ve piyasada yaşanan satış talebi beklentileri aşağıya çekecek.

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