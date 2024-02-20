Hollanda’da seçimleri açık ara farkla kazanan Geert Wilders’tan Feyza Altun'a destek: O bir kahraman

Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda’da seçimleri açık ara farkla kazanan Geert Wilders’tan Feyza Altun'a destek: O bir kahraman
Hollanda'da erken genel seçimlerde sandıktan açık ara farkla önde çıkan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından, "Feyza Altun bir kahramandır!" paylaşımı yaptı.

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından yaptığı ‘şeriat’ paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Altun'un evinde arama yapıldı.

Altun, arama sonrası gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

GEERT WİLDERS'TEN FEYZA ALTUN'A DESTEK: O BİR KAHRAMAN

Hollanda’da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde sandıktan açık ara farkla önde çıkan, ancak hükümet kurmak için koalisyon ortağı bulamayınca muhalefette kalan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında bir paylaşımda bulundu.

Wilders, tek cümlelik paylaşımında, "Feyza Altun bir kahramandır!" dedi.

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