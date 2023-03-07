Honor Magic 5 Ultimate Edition tanıtımı gerçekleşti. İşte cihazın teknik özellikleri

Honor Magic 5 Ultimate Edition son gerçekleşen Honor etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Hayatı kolaylaştırmak amacıyla piyasaya sürüleceği belirtilen akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.

Cihazda, FHD+ çözünürlük ve 120Hz adaptif yenileme hızına sahip 6.81 inçlik kavisli OLED ekranı yer alıyor. HDR10+ desteğiyle IMAX Enhanced sertifikasına sahip olan telefonun ekranının sol üst köşesinde pilli bir çentik bulunuyor. Arka panelde merkezde bir kamera modülü belirgin şekilde çıkıntıya sahipken, cihazın IP68 toz ve suya dayanıklı olduğu da belirtiliyor.

HONOR MAGİC 5 ULTİMATE EDİTİON FİYATI BELLİ OLDU

TeknolojiOku.com'da yer alan habere göre; Fotoğrafçılık açısından, Honor Magic 5 Ultimate Edition üçlü arka kameraya sahip bir telefon. Kurulum, 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 100x dijital zoom özelliği olan 50 MP periskop telefoto birimi içerir. Ön tarafta 12 MP'lik bir kamera ve 3D derinlik kamerası da yer alır. Ön ve arka kameraların ikisi de 4K video kaydını destekler.

Honor Magic 5 Ultimate Edition'ın işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'dir. Cihazda 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB dahili depolama mevcut. Ayrıca, markanın RF geliştirme çipi, güvenlik çipi ve ekran çipi de mevcut. Yeni telefon, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunan 5.450mAh batarya biriminden güç alıyor ve 966$ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.