HSK’nın Çataklı hakkında “FETÖ soruşturması açılsın” talebini yine Çataklı reddetmiş

YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ

Kardeşinin FETÖ soruşturması geçirdiği ortaya çıkan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı hakkında emekli bir savcı Yeniçağ’a çarpıcı bilgiler aktardı.

Çataklı’nın 2003-2004 yıllarında Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kaymakamlık yaptığı dönemde aynı ilçede Cumhuriyet Başsavcısı Ö.F.T’nin yaptığı adli soruşturmalardan rahatsızlık duyduğu ve bunun üzerine ilçeye müfettiş olarak gönderilen FETÖ’den tutuklu Mustafa Akar (TİB Hukuk Müşaviri’yken Sulh Ceza Mahkemesi Hakimine saldıran FETÖ hükümlüsü) ile kaymakamlık makamını kullanarak dönemin başsavcısını ilçeden gönderdiği belirtildi.

15 Temmuz Darbe girişiminin ardından ise HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı, dönemin başsavcısını mağdur sıfatıyla ifadesine başvurdu. Ancak, bu ifade işleminin ardından nasıl bir yol izlendiği hala bilinmemekte…

Söz konusu 2003- 2004 yıllarında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hüküm giyen Mustafa Akar’ın, FETÖ nedeniyle ihraç edilen diğer hakim ve savcıların birlikte yürüttüğü soruşturma ile dönemin başsavcısı hakkında asılsız iddialarla işlem yapıldığı ve hatta mahkemeye sevk edilerek yargılandığına ulaşıldı. Başsavcı hakkında beraat kararı verilmesinin ardından İsmail Çataklı hakkında şikayetçi oldu ancak şikayet işleme konulmadı.

ÇATAKLI, KENDİ HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI TALEBİNİ KENDİ İMZASIYLA REDDETİ

Hakimler ve Savcılar Teftiş Kurulu’nun 2017 yılında İçişleri Bakanlığı’ndan İsmail Çataklı hakkında FETÖ soruşturması açılması yönünde bir talepte bulunduğu, ancak o dönem İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olan Çataklı’nın kendisi hakkında bu talebe, “FETÖ ile ilişkisi olup olmadığına dair soruşturma yapılmasına gerek yoktur” şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

BAŞSAVCININ İFADESİNE RAĞMEN NEDEN İŞLEM YAPILMADIĞI BİLİNMİYOR

FETÖ soruşturmaları devam ederken dönemin Cumhuriyet Savcısı HSK teftiş kurulu başkanlığına vermiş olduğu ifadede Çataklı’nın ismi geçmesine rağmen HSK Teftiş Kurulu tarafından yapılan ihbarın neden işleme konulmadığı bilinmiyor.