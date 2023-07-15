Süleyman Soylu'nun sağ kolu İsmail Çataklı kızağa çekildi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakan yardımcısı İsmail Çataklı Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

Süleyman Soylu'nun sağ kolu İsmail Çataklı kızağa çekildi

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakan yardımcısı İsmail Çataklı ve deprem zamanında gülen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

SOYLU'NUN SAĞ KOLU ÇATAKLI

Emlak Konut GYO A.Ş, şirketin bağımsız yönetimi kurulu üyeleri İsmail Çataklı ve Burak Demiralp'in 11 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yönetimi kurulu üyeliği ve görev aldıkları tüm komitelerden istifa ettiklerini açıkladı.

Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden İsmail Çataklı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde bakan yardımcısıydı ve Soylu'nun sağ kolu olarak biliniyordu.

Çataklı, İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın getirilmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bakan yardımcılığı görevinden de alınmıştı.

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DEPREMZEDELERE GÜLMÜŞTÜ

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, 10 Mart 2023'te sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa eden eski Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da Vali - Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar Adıyaman Valiliği’ne giderek "Adıyaman sahipsiz", "Yardımlar nerede" diyerek tepki göstermiş. Vali Çuhadar’ın depremzedelere gülerek karşılık vermesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

GÖÇ İDARESİ'NDE BAŞKAN DAHİL ÜST DÜZEY ATAMALAR

Göç İdaresi Başkanlığı'na Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros getirildi.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

Göç İdaresi Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü'ne Bayram Yalınsu getirildi. Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik Denetim Başkanı Hacı Mehmet Gürlek ise görevinden alındı.

ÇATAKLI- FETÖ BAĞLANTISI

ismail Çataklı'nın kardeşi Osman Çataklı'nın iki farklı FETÖ listesinde yer aldığı iddiası geçen yıl ortaya çıkmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesine tepki göstermiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Bakan yardımcın İsmail Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki ‘Değil, benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil' de” demişti.

Çataklı da kardeşinin FETÖ firarisi olduğunu Özel’in açıklamasıyla öğrendiğini söyleyerek “Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir” açıklaması yapmıştı.

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