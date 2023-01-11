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Huawei P60 ve P60 Pro’nun özellikleri sızdı. Ne zaman tanıtılacağı da açıklandı

Huawei P60 ve P60 Pro’nun özellikleri belli oldu. İşte detaylar...

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 16:52
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Huawei P60 ve P60 Pro’nun özellikleri açıklandı

Huawei P60 ve P60 Pro’nun özellikleri sızdı. Ne zaman tanıtılacağı da açıklandı
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Donanımhaber’!de yer alan bilgilere göre, Huawei P60 serisinin 2023 Mart ayında tanıtılması bekleniyor.

HUAWEİ P60 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

P60 Pro, 6.6 inç, 120Hz OLED ekrana sahip olacak. Yüksek frekanslı PWM karartma (1920Hz) kullanan ekranın çözünürlüğü P50 Pro’ya kıyasla daha yüksek (1440x3200) olacak. Delik çentik, 32MP selfie kamera barındıracak. Paneli BOE’nin ürettiği söyleniyor. Arkada 50MP ana (yeni Sony IMX888 sensörü), 50MP ultra geniş (IMX858), 64MP telefoto (OmniVision OV64B) kameradan oluşan bir kurulum göreceğiz.

HUAWEİ P60 ÖZELLİKLERİ

Huawei P60 modelinde farklı kamera kurulumu göreceğiz. 52MP IMX789 sensörünü kullanan ana kameraya 50MP ultra geniş kamera (IMX858), 16MP telefoto kamera eşlik edecek. Düz ve Pro modeldeki kameralar, Huawei’nin XMAGE görüntüleme sistemini temel alacak. Mate 50 Pro’da gördüğümüz değişken diyafram, P60’da da P60 Pro’da da olacak.

Huawei P60 Pro’nun Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle gelmesi bekleniyor. 5500 mAh batarya, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek. Kıyaslama açısından, Snapdragon 888 işlemcili P50 Pro’da 66W kablolu/50W kablosuz şarjı destekleyen 4360 mAh batarya bulunuyor.

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