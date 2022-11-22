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En çok satılan akıllı telefonlar listesi belli oldu. Kasım ayı verileri ortaya çıktı

Küresel çapta en çok satılan akıllı telefonlar listesi yayınlandı. Listedeki Apple ve iOS cihazların oranları da belirtilirken en çok satılan markanın Samsung olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 09:24
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En çok satılan akıllı telefonlar listesi açıklandı. Zirvede Samsung var

En çok satılan akıllı telefonlar listesi belli oldu. Kasım ayı verileri ortaya çıktı
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Bir web trafiği analiz sitesi olan Statcounter'da paylaşılan rapora göre, Android, 2.8 milyar kullanıcıyla önceki yılki yüzde 71.1 olan pazar payını yüzde 71,3’e yükseltti.

Android'in küresel pazar payında yüzde 85'e çıktığı belirtilirken iOS cihazların ise küresel kullanım oranı yüzde 28 olarak tespit edildi.

Yayınlanan raporda Samsung, küresel pazar payının yüzde 34,6’lık büyük kısmına sahip olarak saptandı. Şirketin Galaxy modelleri ise yüzde 7,4 oranla en popüler akıllı telefon serisi oldu.

Samsung’dan hemen sonra yüzde 14,3 ile Xiaomi yer alıyorken, onu takip eden Oppo ise yüzde 10,3’lük bir paya sahip.

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Samsung cihazlarda ise en çok satan model Samsung Galaxy A12 oldu. 

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