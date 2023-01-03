Huawei'in yeni işlemcileri yolda. Serim üretime sokacak

Çin merkezli teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei, yıllar önce ABD ambargosuyla karşılaşmış ve politikalarında değişikliklere gitmişti. Bu ambargo sebebiyle kendi işletim sistemi ve uygulama mağazasını geliştirmek zorunda kalan şirket, şimdi de kendi işlemcilerini geliştirmek için kolları sıvıyor.

2023'TE PLANLIYOR

Bu yıl seri üretime sokmak istediği 12nm ve 14nm sürecinden çıkacak olan işlemciler, telefonlarda değil ancak farklı elektronik cihazlarda kullanılabilir. Ancak burada önemli bir detay var. 2023 yılında pek çok marka 3nm ve 4nm süreçlerine geçmiş durumda.

ABD kısıtlamalarına rağmen büyüme kaydeden Huawei, 2022 yılında daha önce de almış olduğu patentleri lisanslayarak önemli gelirler elde etmeyi başardı.

Şirket yayınladığı yeni verilere göre 2022 yılının dördüncü çeyreğini 7.2 büyüme ile geride bıraktı.