2022 yılında Google'da aranan en popüler işlemciler belli oldu

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, 2022 yılında dünya genelinde en çok aranan işlemci modelleri paylaşıldı. AMD'den 33 ve Intel'den 118 olmak üzere 151 işlemci modelinin dahil olduğu listeye göre, 2022 yılında yapılan işlemci aramalarının yüzde 60’ından fazlasını AMD Ryzen işlemciler oluşturdu.

Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Ryzen 5 5600X (10,575,360), Ryzen 5 3600 (8,998,720) ve Ryzen 7 5800X (7,508,400) modelleri eşlik ediyor.

Ryzen 5 5600X'in ise neden bu kadar popüler olduğunu anlamak kesinlikle zor değil. Zira 2020 yılında piyasaya sürülen işlemci, hem performans hem de fiyat indirimleri ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı.

Ayrıca AMD, 2022'de en çok aranan işlemciler arasında ilk 15'e kadar ilerliyor. Intel tarafında kaydedilen sonuçların ise biraz şaşırtıcı olduğunu belirtmemiz gerek. Zira sıralamada 118 işlemci modeline sahip olan marka, aramaların yalnızca yüzde 38,1'ini oluşturuyor. 2022 yılında aranan en popüler Intel işlemciler ise, 16. sıraya yerleşen Core i9 12900K (2.818.560) ve onu takip eden Core i5-12400F (2.741.520) oldu.

Yeni nesil Ryzen 7000 ve Raptor Lake işlemcilere gelirsek, Intel'in rakibinden daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda Intel i9-13900K (1.730.280) listede 27. sırada, rakibi AMD Ryzen 9 7950X (1.445.880) ise 32.sırada yer alıyor.