Hücum yeleği giyip çay bahçesini bastı. Önüne geleni bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Hücum yeleği giyip çay bahçesini bastı. Önüne geleni bıçakladı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hücum yelekli kasklı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçakladı.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18) isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

AA'nın haberine göre olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Eskişehir Emniyetinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12.08.2024 tarihinde Tepebaşı-Rauf Orbay Caddesi -Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesi içerisinde "Bıçakla Yaralama" olayı ile ilgili olarak kafasında kask, yüzünde maske, üzerinde hücum yeleği ve elinde bıçak olan şüpheli Arda K. isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 şahsı sebepsiz yere bıçaklayarak kaçarken ekiplerimizce yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır.

Yaralı şahıslar tedavileri için şehirde bulunan Hastanelere sevkleri sağlanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

aa-20240812-35387162-35387157-eskisehirde-bir-cay-bahcesinde-5-kisiyi-bicakla-yaralayan-supheli-yakalandi.jpg

aa-20240812-35387162-35387158-eskisehirde-bir-cay-bahcesinde-5-kisiyi-bicakla-yaralayan-supheli-yakalandi.jpg

aa-20240812-35387162-35387159-eskisehirde-bir-cay-bahcesinde-5-kisiyi-bicakla-yaralayan-supheli-yakalandi.jpg

aa-20240812-35387162-35387160-eskisehirde-bir-cay-bahcesinde-5-kisiyi-bicakla-yaralayan-supheli-yakalandi.jpg

aa-20240812-35387162-35387161-eskisehirde-bir-cay-bahcesinde-5-kisiyi-bicakla-yaralayan-supheli-yakalandi.jpg

aw266003-05.jpg

aw266003-04.jpg

aw266003-03.jpg

aw266003-02.jpg

İlgili Haberler
Feribotta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Feribotta bıçaklı kavga: 1 yaralı
İngiltere'de nefret ve bölünme tırmanıyor. Keir Starmer ve İşçi Partisi'nin en zor sınavı
Sokak ortasında eşini vurup başında ölümünü bekledi. Vatandaşlar çığlıklar içinde yapma diye yalvardı ama...
Son Haberler
Instagram’ın erişime açılmasını lokma dağıtarak kutladı Video
Instagram’ın erişime açılmasını lokma dağıtarak kutladı
Filistin paylaşımı yapan Türk Suudi Arabistan'da gözaltına alındı. 21 gündür haber alınamıyor Gündem
Filistin paylaşımı yapan Türk Suudi Arabistan'da gözaltına alındı. 21 gündür haber alınamıyor
Silecekleri otomatiğe alamayan kadınların çözümü sosyal medyada viral oldu Video
Silecekleri otomatiğe alamayan kadınların çözümü sosyal medyada viral oldu
Drone görüp kaçan vatandaşın videosu viral oldu Video
Drone görüp kaçan vatandaşın videosu viral oldu
Telefonun bataryası bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Gündem
Telefonun bataryası bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kütahya'da iki ayrı noktada yangın Gündem
Kütahya'da iki ayrı noktada yangın
Perseid Meteor yağmuru altında romantik evlilik teklifi Video
Perseid Meteor yağmuru altında romantik evlilik teklifi