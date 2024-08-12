Hücum yeleği giyip çay bahçesini bastı. Önüne geleni bıçakladı

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18) isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

AA'nın haberine göre olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Eskişehir Emniyetinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12.08.2024 tarihinde Tepebaşı-Rauf Orbay Caddesi -Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesi içerisinde "Bıçakla Yaralama" olayı ile ilgili olarak kafasında kask, yüzünde maske, üzerinde hücum yeleği ve elinde bıçak olan şüpheli Arda K. isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 şahsı sebepsiz yere bıçaklayarak kaçarken ekiplerimizce yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır.

Yaralı şahıslar tedavileri için şehirde bulunan Hastanelere sevkleri sağlanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.