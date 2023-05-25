HÜDA PAR'dan Ümit Özdağ'a çirkin sözler

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Rehber isimli kanalda Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Özdağ - Kılıçdaroğlu arasındaki ortak bir mutabakat metnini eleştiren Sağlam, Yeşil Sol Parti'nin bu konudaki tutumu ve Özdağ ile ilgili suçlayıcı ifadeler kullandı.

Özdağ için "Partisi ve Genel başkanı ilk günden beri anti Kürt ve anti yabancı diyebileceğimiz bir politikayla öne çıktı. Toplumda algı oluşturmaya çalıştı. Algı oluşturmanın kitabını yazan birisi" diyen Sağlam ayrıca Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile pazarlık yaptığını da iddia etti.

"KENDİSİNİ 'HAYVANLAŞTIRACAK' SÖYLEMLERDE BULUNAN ŞAHISLA AYNI CEPHEDELER"

Sağlam açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ittifaktan bahsediyoruz. 7'lidir, 9'ludur. Hep kamuoyunda ilkeler üzerinde belli bazı fikirler üzerinde anlaştıklarını dile getirmiş olsalar da ittifakın tek bir amacı ve gayesi var: Sayın Erdoğan'ı başkanlıktan indirmek. Bu ittifakın ilkeler üzerinde protokol yapmasını beklemek mantıklı değil. Yeşil Sol Parti'den ilkeli bir duruş beklemiyorum. Kendisine hakaret eden, affedersin belki 'hayvanlaştıracak' söylemlerde bulunan bir şahısla aynı cephede bulunmuş olacaklar. Bunu bir insan onuru nasıl kaldırır, bilemiyorum.

"ALGI OLUŞTURMANIN KİTABINI YAZAN BİRİ ÖZDAĞ"

Partisi ve Genel başkanı ilk günden beri anti Kürt ve anti yabancı diyebileceğimiz bir politikayla öne çıktı. Toplumda algı oluşturmaya çalıştı. Algı oluşturmanın kitabını yazan birisi Ümit Özdağ. Bunu gündeme gelmek için bilinçli olarak yapıyor. Çok beklenmedik bir şey değil. Türkiye'de yaşayan diğer kavimlerin Türkiye'ye dışına çıkarılması için gayret göstereceğini söyleyen ki son söyleminde 'İçişleri Bakanı olarak göndereceğim' gibi bir söylem... Görüşmeden hemen sonra bu söylemlerin dile gelmesi böyle bir pazarlığın olabilme ihtimalini ortaya koyuyor."