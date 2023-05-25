Ümit Özdağ Erdoğan kazanırsa yaşanacakları anlattı: Sonra neden bunlar oldu demeyin sakın

Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’na desteğini açıklamasının ardından ittifak dağıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nU destekleyeceğini duyurdu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan ve 7 maddeli bir protokole imza atan Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında gündemdeki sorulara yanıt verdi.

“2. tur seçimlerini Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur?” sorusuna yanıt verdi. Özdağ “Sığınmacılar meselesini çözemeyen bir Türkiye hiçbir meselesini çözemez. Sonra sakın elim kırılsaydı demeyin, kızıma saldıran bu ahlaksız nereden çıktı demeyin” şeklinde konuştu.

“SONRA NEDEN BU KİRALAR BU KADAR YÜKSEK DEMEYİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda neler olabileceği sorulan Özdağ, “Sığınmacılar meselesini çözemeyen bir Türkiye hiçbir meselesini çözemez. Sonra neden domates bu kadar pahalı, kiralar neden bu kadar yüksek, kızıma saldıran bu ahlaksız nereden çıktı demeyin sakın.

“28 MAYIS’TA BU FIRSATI MUTLAKA DEĞERLENDİRİN”

Bunları biliyorsunuz ve bundan kurtulma fırsatınız var. 28 Mayıs’ta lütfen bu kurtulma fırsatını değerlendirin” yanıtını verdi.

“CUMHUR’A OY VEREN SEÇMEN PARLAMENTODA ÇOĞUNLUKTA DA OLDUĞUNU BİLİYOR”

Sunucunun “Peki denge ve denetim fırsatı var mı?” sorusuna da yanıt veren Özdağ, “Belki şu da iyi bir şeydir. En azından Cumhur İttifakı’na oy veren seçmen parlamentoda çoğunlukta da olduğunu biliyor. Şöyle düşünmesinde fayda var: ‘Evet Cumhurbaşkanlığı bende değil, AK Parti’de değil ama parlamentoda Cumhur’un çoğunluğu var bu da benim için bir güvence’ diye düşünürse haklıdır bunda. Hem Türkiye kazanır hem kendileri kazanır” ifadelerini kullandı.