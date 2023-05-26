HÜDA PAR, Babala TV’de soru soran AKP’li genç kadını hedef aldı. Kolları açık ve dövme var diye yerden yere vurdu

Terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kolu HÜDA PAR, Babala TV’de soru soran AKP’li genç kadını hedef aldı. HÜDA PAR’dan gelen paylaşımda genç kadının kolları açık giyinmesi ve dövmelerinin olması yerden yere vuruldu. Tepki çeken paylaşıma “AKP milletvekili yaptı ama yaranamadı” yorumu yapıldı.

HÜDA PAR, Babala TV’de soru soran AKP’li genç kadını hedef aldı. Kolları açık ve dövme var diye yerden yere vurdu

Editör: Serkan Talan

Cumhur İttifakı’na katılan ve AKP listelerinden 4 Milletvekili çıkaran HÜDA PAR, Babala TV’de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na soru soran AKP’li genç kadını hedef aldı. Terör örgütü Hizbullah’ın siyasal kolu olan partinin gençlik yapılanması, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kolları açık giyinen ve dövmeleri olan kadını yerden yere vurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan HÜDA PAR’lılar, dövme yaptırmanın dinen yasaklandığını iddia etti. HÜDA PAR Gençlik adlı hesaptan yapılan paylaşımda kadınların kollarını açarak giyinmesinin de caiz olmadığı savunularak, “İnşallah bu dönemde İslam’ın gerçek temsilcileri Meclis’te olacak, günahkarları hak yoluna döndürecek” ifadeleri yer aldı.

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HÜDA PAR’dan gelen paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyadan gelen tepkilerde HÜDA PAR’ın AKP listelerinden milletvekili seçildiğine ve terör örgütü Hizbullah ile bağlantısına dikkat çekildi. Öte yandan söz konusu paylaşıma “AKP milletvekili yaptı ama yaranamadı” yorumu da yapıldı.

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