1997 doğumlu HÜDA PAR yöneticisi 28 Şubat mağduru olduğunu söyledi. 28 Şubat süreci 1997'de yaşanmıştı

1997 yılında doğan HÜDAPAR İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Sena Kiraz Oktuay, 'CHP'nin ve 28 Şubat zihniyetinin' mağduru olduğunu iddia etti. Oktuay, eğitim hayatı süresince tesettürle eğitim hayatını devam ettirmede zorlandığını açıkladı.

1997 doğumlu HÜDA PAR yöneticisi 28 Şubat mağduru olduğunu söyledi. 28 Şubat süreci 1997'de yaşanmıştı

AKP’nin Meclis’e soktuğu ve Hizbullah ile bağlantılı olmakla eleştirilen HÜDAPAR tartışılmaya devam ederken 25 yaşındaki HÜDAPAR’ın İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olan Gülsüm Sena Kiraz Oktuay’dan şaşırtan bir açıklama geldi.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, 'CHP'nin ve 28 Şubat zihniyetinin' mağduru olduğunu iddia eden HÜDAPAR yöneticisi Oktuay, "CHP ve 28 Şubat zihniyetinin Müslüman kadınlara hayat hakkı dahi sunmadığı bir dönemde tesettürümle eğitim hayatımı devam ettirmek için mağduriyetler yaşadım ve onurlu duruşumu bozmadan hukuk fakültesinden mezun oldum" dedi.

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Oktuay, "Tüm engellemelerin karşısında ailemin ve partimin desteğini gördüm. Bugün o zorlu yıllarda desteğini gördüğüm ailemin ve HÜDAPAR’ın yanında avukat kimliğimle duruşuma devam ediyorum" dedi.

Oktuay’ın açıklaması HÜDAPAR’ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Öte yandan nin 28 Şubat mağduru olduğunu iddia eden HÜDAPAR yöneticisi Gülsüm Sena Kiraz Oktuay’ın 28 Şubat sürecinin yaşandığı 1997 yılında doğduğu ortaya çıktı. Kadir Has Üniversitesi’nden mezun olan Oktuay İstanbul Barosu’nun kayıtlarına göre de kısa süre önce stajyer avukatlığa başladı.

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