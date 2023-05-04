HÜDA PAR’ın Trabzon’daki stant açılında yine gerginlik çıktı: Biz şeriatçıyız. Şeriat kazanacak

Trabzon’da dün Erdoğan’ın mitingi öncesinde stant açan ve vatandaşların tepkisiyle karşılaşan HÜDA-PAR, aynı girişimi bugün de tekrarladı. Çıkan gerginlikte HÜDA PAR’lı bir şahıs “Biz şeriatçıyız. Şeriat kazanacak.” diye bağırdı.

HÜDA PAR’ın Trabzon’daki stant açılında yine gerginlik çıktı: Biz şeriatçıyız. Şeriat kazanacak

61saat.com’da yer alan habere göre Trabzon’da Kahramanmaraş Caddesi üzerinde stant açan HÜDA PAR, yine vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, HÜDA-PAR’lıların oluşan tepkiye rağmen stant açmadaki ısrarı ise bilinmiyor.

Standın etrafında toplanan vatandaşlar, HÜDA PAR’lılara karşı tepki gösterirken standın dün olduğu gibi bugün de toplanıp, bölgeden kaldırılması isteniyor.

DÜN GERİLİMDEN SONRA STANDI KALDIRMILARDI

Hatırlanacağı üzere dün miting öncesinde HÜDA PAR, Maraş Caddesinde stant açmış ve partimin bayraklarını içeren broşürler vatandaşlara dağıtılmaya çalışılmıştı. Ancak bölgede toplanan bir grup “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sloganı atarak Türk bayrağı açmıştı. Oluşan gerilim sonrasında HÜDA PAR standı toplanmış ve partililer bölgeden uzaklaştırılmıştı.

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GERİLİM TIRMANIYOR

Stanttaki partililer ile vatandaşlar arasındaki gerilim tırmanıyor. Vatandaşlar “Ne Mutlu Türküm Diyen” sloganları atarken, stantta bulunanlar ile vatandaşlar arasında gerilim karşılıklı atışmalarla daha da tırmanıyor. Vatandaşlar birkaç kez standı kaldırma girişimi, standın etrafını çevreleyen polis tarafından engellendi.

Bu sırada standa asılan Türk Bayrağı da vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden alındı.

Burada çıkan gerginlikte HÜDA PAR’lı şahıs “Biz şeriatçıyız. Şeriat kazanacak.” diye bağırdı

Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk'te alanda bulunan vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Esertürk'ün tüm ikna çabalarına karşın, vatandaşlar standın etrafından ayrılmadı.

Bir vatandaşın, "Neden koruyorsunuz" şeklindeki sorusuna, Emniyet Müdürü Esertürk, "Biz sadece standı değil önleyici vazifemiz vardır, bir yerde nahoş bir olay olacaksa, bir insan kamu düzeni bozulacaksa biz orda güvenlik tedbiri alırız. Biz herkesi koruruz. Seni de koruruz, onu da koruruz, diğerini de koruruz. Bizim görev vazifemizde insanların, neyci, kimci, şucu olduğu bunların hiç birisi yoktur. Biz anayasaya, sıralı kanunlara ve seçim döneminde de 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanuna göre hareket ederiz." ifadelerini kullandı.

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