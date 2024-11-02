‘Hudutsuz Sevda’nın istikrarlı çıkışı

NOW’ın geçtiğimiz dönemden devam eden dizisi ‘Hudutsuz Sevda’, bu sezon da istikrarlı çıkışını sürdürüyor.

26 Eylül Perşembe akşamı 2. sezonuna başlayan dizi, ilk hafta her ne kadar Türk takımlarının UEFA Avrupa Kupası gruplarındaki maçlarıyla aynı güne denk gelmesinden dolayı istenilen reytingleri alamasa da ilerleyen haftalarda bunu tersine çevirdi. Dizi, önceki akşam ekrana gelen son bölümünde Total’de 1. olurken AB’de 7. ve ABC’de ise 3. sırada yer aldı. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın başrollerini paylaştığı dizi, reytinglerdeki başarısı kadar sosyal medyada da çok konuşuluyor.

‘Hudutsuz Sevda’, eğer ‘İnci Taneleri’ dışındaki rakiplerine karşı önceki sezondan devam eden avantajını iyi kullanıp bu başarısını sürdürürse, sezon sonuna kadar keyifle izleyebiliriz.

‘Kel Diva’ oyunu, ‘Dalya’ dedi

+++++++++++

Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay’ı, son olarak 2003’te birlikte oynadıkları ‘Dolu Düşün Boş Konuş’ oyununun ardından yıllar sonra aynı sahnede buluşturan ‘Kel Diva’, önceki akşam Ankara MEB Şûra Salonu’nda 100. kez tiyatroseverlerle buluştu.

İlk kez 22 Ekim 2023 tarihinde Oyun Atölyesi’nde sahnelenen oyunda ayrıca, Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç rol alıyor. Eugene Ionesco’nun yazdığı ve Hasan Anamur’un çevirdiği ‘Kel Diva’nın yönetmenliğini Muharrem Özcan yapıyor.

Ekip, sahnelenmeye başladığı günden itibaren kapalı gişe oynanan 100. oyun sonrası pasta keserek kutlama yaptı. Tüm ekibi kutluyorum. Nice oyunlara…

Bu kez ‘Mevzu Derin’

+++++++++++

Her zaman hareketli şarkılarını dinlemeye alıştığımız Soner Sarıkabadayı, bu kez ters köşe yaptı. Şarkıcı, yeni single’ı ‘Mevzu Derin’i PDND Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya ait şarkının düzenlemesini Efe Can yapmış. Duygusal bir şarkı olan ‘Mevzu Derin’e Onur Oğuz’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Soner Sarıkabadayı, hem müzik listelerinde zirveyi zorlayacak hem de dillere pelesenk olacak bir şarkıya imza atmış.

Etkileyici sözlerin müzikle harmanlandığı şarkıyı keyif alarak dinledim. Yolu açık olsun.