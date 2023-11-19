Hükümet kesenin ağzını açtı. Sahil köylerinde yaşayacak insanlara 1,3 milyon lira verecekler

İtalya hükümeti, Calabria bölgesi’ndeki kasabaların ekonomilerinin kalkınabilmesi, doğal güzelliklerini koruyabilmesi ve canlılığını yitirmemesi adına bu bölgedeki kasabalara yerleşenlere 47 bin dolar para verileceğini açıkladı.

“BU KASABALARA YERLEŞENLER EKONOMİYE KATKI SAĞLAMALI”

Meclis Üyesi Gianluca Gallo, bölgedeki küçük kasabaların "Bölgenin gerçek kimliği" olduğunu belirterek, bu kasabaların canlılığını korumak adına bir fikir öne sürdü. Bu teklife göre, Calabria bölgesine taşınmayı düşünen insanlar, yerel ekonomiye katkı sağlayacak bir iş planına sahip olmalı veya bölgede ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışmayı kabul etmeli. Bu sektörler arasında oteller, restoranlar ve yerel dükkanlar bulunuyor.

BAŞVURMAK İSTEYENLER 40 YAŞININ ALTINDA OLMALI

Ayrıca, başvuran kişilerin 40 yaşın altında olmaları ve başvuruları kabul edildikten sonra 90 gün içinde Calabria'ya taşınmaya hazır olmaları gerekiyor. "Aktif ikamet geliri" adı verilen bir program 2021 yılından beri sürdürülüyor. Program kapsamında 8 adet köy bulunuyor ve nüfusları 2 binden az. Bu köyler ise şunlar:

1-) Samo

2-) Sant'Agata del Bianco

3-) Cuccuri

4-) Santa Severina

5-)Aieta

6-)Albidona

7-)Civita

8-)San Donato di Ninea