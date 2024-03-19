Murat Kurum lehine çekilecek mi? Erbakan’ın damadından flaş açıklamalar

Yeniden Refah Partisi İBB Adayı Mehmet Altınöz, yerel seçimlerle ilgili Karar TV’de Yıldıray Oğur ile Elif Çakır’ın sorularını yanıtladı.

“HİÇBİRİSİNİN BİR FARKI YOK”

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında bir fark görmediğini belirten Altınöz, “İstanbul’un bize, bizim de İstanbul’a çok ihtiyacımız var. Önce ahlak ve maneviyat gerekiyor. Diğer adayların birbirlerinden farkı yok. Murat Kurum’un da Ekrem İmamoğlu’nun da birbirlerinden farkı olmadığı gibi partileri de aynı politikaları izliyor. Bizim gözümüzde hiç birisinin bir farkı yok. Bizim ne farkımız var,

“ERDOĞAN KİMİN GÖLGESİNDE BÜYÜMÜŞ”

Erdoğan’ın “Hiç kimsenin bizim gölgemizde yürüyüp bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyeceğiz” sözlerini de yorumlayan Altınöz, şu ifadeleri kullandı: Biz hiç kimsenin gölgesinde büyümedik ki, Sn. Erdoğan kimin gölgesinde büyümüş? Bir kere biz bunu kabul etmiyoruz. Kimsenin gölgesinde büyümedik, hayır. Sn. Erdoğan bizi tarif edemez, bunları bize söyleyemez. Bu cümlelerin en son söyleneceği parti biziz, kaldı ki en son söylese bile bunları bize diyemez. Biz kendi logomuzla, amblemimizle seçimlere girdik ve 5 milletvekili çıkardık, 1 milyon 750 bin oy aldık. Bu oylar bizim oyumuz. Erdoğan’ın sözlerini üzerimize alınmıyoruz çünkü biz güçlü bir partiyiz.