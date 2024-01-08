Hulki Cevizoğlu'ndan fotoğraf savunması. Ne alakaysa 'Erdoğan'a hakarettir' dedi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a 7000 polis ataması ve 1573 sıfır araç teslimatı için bir tören yapılmış ve törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Yerlikaya, Ömer Çelik ve bazı milletvekilleri de katılmıştı.

Atatürk Havalimanında yapılan törenin fotoğraf çekiminde ise AKP’nin İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu’nun hareketleri gündem olmuştu.

Cevizoğlu fotoğraf çekiminde yer alabilmek için yoğun bir çaba sarf etmiş, çabalarının sonrasında da çareyi Erdoğan’ın yanına çömelerek bulmuştu.

Birkaç saniye çökük bir şekilde duran Cevizoğlu daha sonra çöktüğü yerden kalkarak fotoğraf karesine bir şekilde girmeyi başarmıştı.

Görüntülerin sosyal medyaya gündem olmasından sonra gelen eleştiri bombardımanın ardından Cevizoğlu eleştirilere yanıt mahiyetinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cevizoğlu açıklamasında kendisine yönelik yapılan ‘çöktü’ eleştirisine henüz nedeni anlaşılamayan bir sebepten dolayı “Erdoğan’a hakarettir” şeklinde yanıt verdi.

42 yıldır medya insanı olduğunun altını çizen Cevizoğlu, yere çökmesinin nedenini ise insanların kadraja girmeleri için ikinci bir sırayı oluşturmak amacı taşıdığını belirtti.

Cevizoğlu’nun konu hakkında açıklamaları şu şekilde: