Galatasaray para bastı. Taraftar saniyeler içinde tüketti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray para bastı. Taraftar saniyeler içinde tüketti

Galatasaray'ın çıkardığı RAMS Park otopark kartları, taraftarlar tarafından saniyeler içinde tükendi ve kulübün kasası dolup taştı.

Kapasitesi 53 bine çıkarılan RAMS Park'ta maçlarını tamamen dolu tribünler önünde oynayan Galatasaray, loca kombine satışlarından 42 milyon Euro gelir elde etti.

SANİYELER İÇİNDE TÜKENDİ
Sarı-kırmızılı kulüp, tribün gelirlerini artırmaya devam etti ve fiyatı 8 bin 800 TL'den 27 bin TL'ye yükseltilmesine rağmen RAMS Park otopark kartları satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Galatasaray, 27 bin TL'lik otopark kartlarıyla ezeli rakiplerinin kombine fiyatlarını bile geride bıraktı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN KOMBİNELERDEN PAHALI
Beşiktaş'ın yenilenen kale arkasında 11-13 bin TL'ye kombine bulmak mümkünken, Fenerbahçe'de 15 bin TL'lik kale arkası kombineleri öğrencilere 9 bin TL'den satılıyor.

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