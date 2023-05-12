Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'na dava açmayan kuvvet komutanlarını Erdoğan'a şikayet etmiş

Gazeteci yazar Barış Terkoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, kuvvet komutanlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açmalarını istediğini iddia etti.

Terkoğlu’nun iddiasına göre kuvvet komutanları bunu “Ordu’yu siyasetin içine sokmayız” diyerek reddettiğini ifade etti.

Halk TV’de konuşan gazeteci Barış Terkoğlu, olayın perde arkasını şöyle anlattı:

“Tarih, 10 Ocak 2023. Sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanlarıyla bir toplantı yapıyor. Deniz, Kara, Hava. Toplantının konusu şu: Hatırlıyorsunuz değil mi, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı tank palet fabrikasıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ağır ithamlarda bulunmuştu. Orada kuvvet komutanları da bunu alkışlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu eleştirmişti.

Diyor ki Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu’na kuvvet komutanları olarak dava açın. Kim diyor bunu, Milli Savunma Bakanı diyor. Kime diyor, Deniz, Hava, Kara Kuvvetleri komutanlarına. Ve matbu bir dilekçe hazırlanmış. Altına imza atacaklar. Direk mahkemeye gidecek. Şablon bir şikayet dilekçesi. Bunu da askeri yargıya hazırlatmıştır.

Tabiki bunu alıyor kuvvet komutanları, kendi avukatlarıyla konuşuyorlar. Avukatlar diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında bir hakaret yok. Davayı kaybedersiniz. İkincisi, kuvvet komutanları olarak CHP’ye dava açarsanız Ordu’yu siyasetin içine sokmuş olursunuz, fiilen. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ordu Komutanları, Ana Muhalefet partisiyle davalı hale gelirler diye avukatlarından bir tanesi akıl veriyor.

Bunun üzerine aynı gün öğlen saatlerinde yeniden Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanlarıyla buluşuyor. Bu toplantıda, Genelkurmay Başkanı “Ben dava açarım” diyor. Fakat, Kara Kuvvetleri Komutanı dava açmam diyor. Nedenini de söylüyor, biraz önce söylediğim şekilde. Deniz Kuvvetleri Komutanı önce çekimser kalıyor, Hava Kuvvetleri Komutanı ben de aynı nedenle açmayacağım diyor. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanı ben de açmayacağım diyor. Fiilen üç kuvvet komutanı, ben dava açmayacağım diyor.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanlarına diyor ki “Bunun bedelini ödersiniz” diyor. Kuvvet Komutanları diyor ki, “Komutanım biz bedeli neyse ödemeye hazırız” diyorlar. Ne demektir, görevden alınmaktır fiilen."

ERDOĞAN, KUVVET KOMUTANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Cumhurbaşkanı, bu olayın ardından Kuvvet Komutanlarıyla bir görüşme yapıyor. “Demişsiniz ki Hulusi Akar’a istifa ederiz demişsiniz.” Onlar da “Hayır, Sayın Cumhurbaşkanım, biz istifa ederiz demedik. Biz böyle bir dava açmak istediğimizi söyledik. Bakanımız bedelini ödersiniz dedi. Biz de bedelini ödemeye hazırız derken, hani görevden alınmaya hazırız dedik. Kuvvet komutanları, biz siyasetin dışında kalmak istiyoruz, Tam da seçim sürecinde yapılmaya çalışılan şu: Ordu ile CHP’yi karşı karşıya getirmek. Bak CHP, Ordumuza şöyle yapıyor. Mahkeme salonunda bunun propagandasını yapmak. Kuvvet Komutanları da yapmıyor. İyi ki yapmıyor.”

Barış Terkoğlu’nun anlatımında geçen komutanlar ise şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi’nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’ne katılmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a satıldığı suçlamasına yanıt veren Erdoğan, şunları söylemişti:

“Birilerinin ‘ona buna satıldı’ diyerek iftiralarına neden olan Arifiye Bakım Fabrikası ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan işletme-devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Amerika’dan İngiltere’ye, oradan Almanya’ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki afedersiniz restoranlarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri hizmete koyuyoruz” dedi.

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı konuşmasını kuvvet komutanları alkışlamıştı.

KILIÇDAROĞLU: SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR

Kılıçdaroğlu ise ertesi gün yaptığı TBMM Grup Toplantısı’nda o komutanları şöyle eleştirmişti:

“Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak.”