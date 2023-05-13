Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Mustafa Kemal Atatürk

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Mustafa Kemal Atatürk" başlıklı bir video yayınladı.

Videoda gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Aslında 15 Mayıs günü Atatürk, bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bu millet, yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır. Ve bu özgürlük dünyaya büyük ilham verecek. Bütün dünya sizi konuşacak gençler. Sizin vatanseverliğinizi, bu vatanı nasıl kurtardığınızı" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

“ATATÜRK'Ü SADECE ANANLARDAN MI OLACAĞIZ YOKSA BU YÜZ YILDA ANLAYANLARDAN MI?”

"İkinci yüz yıla giriyoruz gençler. Ve şimdi yeni bir neslimiz var, sizler varsınız. Hep beraber karar vermemiz lazım. İlk yüz yıldaki gibi Atatürk'ü sadece ananlardan mı olacağız yoksa bu yüz yılda anlayanlardan mı? Bu nesil anlayanlardan olacak. Bakın Atatürk yeniliklere açıktı, değişimi cesaretle sahiplenirdi. Onun için ekonomik bağımsızlık Kurtuluş Savaşı kadar önemliydi. Üreten, çalışan, sanat yapan, bilime kafa yoran, bağımsız ve başı dik insanların yaşadığı bir ülke hayal ediyordu. O, dünyayla rekabet eden bir Türkiye inşa etmek istiyordu.

“ATATÜRK'Ü ANLAMAKTAN UZAKLAŞTIK”

Peki sonra bizler ne yaptık? Onu anlamaktan uzaklaştık sadece anar olduk. Bugün hayatta olsaydı ve sizleri görebilseydi sevgili gençler, içinizde dünyayı değiştirmek için yıldızlara ulaşmak gücü, sabır ve tutkunuz olsun derdi. Bu olanlar için moralinizi bozamayın derdi. Tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil yeniyi inşa etmeye odaklayın derdi. Olmuş olan için artık strese girmeyin, olabilecekler için savaşın derdi. Değişimin sırrı burada derdi. Vatansever olun derdi.

“ONURLU, DOĞRU VE VİCDANIYLA UYUM İÇİNDE YAŞAMANIN PEŞİNDE KOŞAN İNSANLARIN DAYANIŞMASIDIR MİLLİYETÇİLİK."

En yüksek vatanseverlik resmi politikayı körü körüne kabul etmek değildir kendi topraklarındaki adaletsizlikleri söküp atacak kadar derin bir ülke sevgisidir. Çünkü o zaman iç tartışmalar biter ve enerjinizi 85 milyonu dünyayla rekabete hazır etmek için harcamaya başlarsınız. Peki sonra ne olur? Zehir gibi gençlerinle bilimde çığır açarsın. Işıl ışıl çocuklarınla sanatta, sporda bayrağını göğe sabitlersin. Markalara, buluşlara, dünyaya heyecan veren çözümlere imza atarsın. Dünyanın en saygın parasına, pasaportuna sahip olursun. Kimseye eyvallahın olmaz. İşte milletçilik budur gençler. Onurlu, doğru ve vicdanıyla uyum içinde yaşamanın peşinde koşan insanların dayanışmasıdır milliyetçilik.

“ÇOK HEYECANLIYIM SİZ DE HEYECANLI OLUN”

15 Mayıs günü, Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler, unutmayın. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk, bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bu millet, yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır. Ve bu özgürlük dünyaya büyük ilham verecek. Bütün dünya sizi konuşacak gençler. Sizin vatanseverliğinizi, bu vatanı nasıl kurtardığınızı. Gençlerimin ve ülkemin geleceğine inancım sonsuz. Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım siz de heyecanlı olun."