Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor

Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri gönderen Lübnan'da ordu, Suriyelilerin bulunduğu bölgelere baskınlar düzenliyor.

Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor

Lübnan, ülkede bulunan Suriyeli mültecileri Suriye'ye geri gönderme planını uygulamaya başladı.

6,7 milyon nüfusa sahip Lübnan, yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli ile kişi başına düşen mülteci sayısı açısından dünyada ilk sırada yer alıyor.

Lübnan ordusu da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelere baskınlar düzenliyor. Yakalanan sığınmacılar ise zorla askeri araçlara bindirilerek Suriye'ye geri gönderiliyor.

Lübnan'lı yetkililer ülkedeki sığınmacı sorununa ilişkin, yerel halkın işlerini kaybettiğini, aynı zamanda hırsızlık ve kriminal suç sayısında patlama yaşandığını, ayrıca her iki yeni doğan çocuktan birinin Suriyeli olduğunu belirtiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise Lübnan'dan askeri kamyonlarla gönderilen sığınmacıların son durumunu gözler önüne serdi.

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