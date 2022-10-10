﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı

ABD ile Yunanistan silahlı kuvvetleri Ege’de yaşanan gerilimin gölgesinde ortak bir tatbikata başladı. “Olimpik İşbirliği 22” adlı ortak askeri tatbikatının, Batı Trakya'da İskeçe ilindeki 4. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Kayalar (Petrohori) köyünde bulunan atış talim alanında düzenlenen törenin ardından başladığı duyuruldu.

GEÇEN YIL DA AYNI BÖLGEDE TATBİKAT YAPILMIŞTI

ABD ve Yunanistan silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz 2021 yılında Batı Trakya'da İskeçe'de 4. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Petrohori köyünde bulunan atış talim alanında “Olimpik İşbirliği 21” askeri tatbikatını gerçekleştirmişti.

200 ABD ASKERİ KATILIYOR

ABD ve Yunan zırhlı birliklerine ait tanklarının katılımı ile bu yıl yine “Olimpik İşbirliği 22” askeri tatbikatına yaklaşık 200 ABD askerinin katıldığı tahmin ediliyor. ABD’li askerlin, 1. Tabura, 502. Piyade Alayına, 2. Tugay Muharebe Timine, 101. Hava İndirme Tümeni'ne (Hücum helikopterleri), 1. Tabura 8. Piyade Alayı'na, 3. Zırhlı Tugayına ve V pozisyonuna yerleştirildiği belirtildi.

Tatbikata Leopard ve Abrams tanklarının yanı sıra, Skorsky, Apache, Kiowa Warriors, Chinook helikopterleri de katılıyor. Tatbikat öncesi iki ülkenin bayraklarının göndere çekildiği ve yapılan konuşmalarda ABD’li komutanın, “ABD'nin NATO topraklarını savunma taahhüdü demir gibidir. ABD, NATO Müttefiklerimizi daha iyi savunmak için duruşumuzu güçlendirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandığı belirtildi.

SINIRDA DEVRİYE GÖREVİ

Öte yandan, Yunanistan'ın Türkiye ile sınır hattını oluşturan Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç bölgesine her biri 4 ton ağırlığında olan ve son dijital teknoloji ile donatılan ve otomatik silahların yerleştirildiği 10 adet zırhlı aracı konuşlandırdığı ve sınır muhafızlarının bu araçlarla bölgede devriye görevi yapacağı açıklandı.

GÖÇMENLERE YÖNELİK YENİ ÖNLEMLER

Yunanistan'da yayın yapan www.protothema.gr haber sitesi tarafından yapılan habere göre 10 zırhlı aracın özellikle çelik çit yapılan 46 kilometrelik sınır bölgesinde 24 saat devriye gezeceği ayrıca suların yükselmeye başlaması ile birlikte bir ay içerisinde Meriç nehrinde görev yapacak yeni nehir botlarının da devreye gireceği belirtildi. Yapılan açıklamada çelik çit ve sınır bölgesinde elektronik ses ve ışık düzeneğinin de göçmenlere yönelik kullanılmak amacı ile önümüzdeki günlerde hizmete gireceği açıklandı.

Yunanistan halen 46 kilometre uzunluğunda olan Meriç nehri sınırındaki çelik çiti 142 kilometreye uzatma kararı almıştı.