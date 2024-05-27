Hülya Koçyiğit'in torunundan kas şov

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu ve iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, son gönderisinde karın kaslarını sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada oldukça aktif ve sporu yaşamının ayrılmaz bir parçası yapmış durumda.

Mutlu bir evliliği olan ve Cem ile Ada isimli iki çocuğa sahip Alkoçlar, düzenli spor yaparak formunu koruyor.

Karın kaslarını sergilediği son paylaşımıyla göz dolduran Alkoçlar, siyah bir kıyafetle poz vererek hayranlarının beğenisini topladı ve paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.