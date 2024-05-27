Hülya Koçyiğit'in torunundan kas şov

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hülya Koçyiğit'in torunundan kas şov

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın kas şovu kısa zamanda beğeni rekorı kırdı.

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu ve iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, son gönderisinde karın kaslarını sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada oldukça aktif ve sporu yaşamının ayrılmaz bir parçası yapmış durumda.

Mutlu bir evliliği olan ve Cem ile Ada isimli iki çocuğa sahip Alkoçlar, düzenli spor yaparak formunu koruyor.

Karın kaslarını sergilediği son paylaşımıyla göz dolduran Alkoçlar, siyah bir kıyafetle poz vererek hayranlarının beğenisini topladı ve paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

445469816-344324361685795-8283117994546751055-n.jpg

445428276-1090522388681510-8155509509161025696-n.jpg

444828104-251712414666423-249806775494308250-n.jpg

444805809-2589136071271007-2960092226369640374-n.jpg

2-002.jpg

1-002.jpg

İlgili Haberler
Hülya Koçyiğit Instagram’da savaş açtı
Türkan Şoray’a izin çıkmadı. Gidemiyor
Son Haberler
NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak Keşfet
NOW TV'nin vazgeçilmez ismiydi. Bundan böyle Show TV'de ekrana çıkacak
Sabit faizli 7 yıl vadeli krediyle Kanada’da eğitim fırsatı Ekonomi
Sabit faizli 7 yıl vadeli krediyle Kanada’da eğitim fırsatı
Meryem Boz'a forma hediyesi Spor
Meryem Boz'a forma hediyesi
Ced-Go Çocuk Atölyeleri ile çocuklar sosyalleşiyor, aileler kendine zaman ayırıyor Ekonomi
Ced-Go Çocuk Atölyeleri ile çocuklar sosyalleşiyor, aileler kendine zaman ayırıyor
Connected Systems IoT çözümleriyle kuruluşların sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunuyor Ekonomi
Connected Systems IoT çözümleriyle kuruluşların sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunuyor
Astrolog Meral Güven'e soruşturma. Canlı yayında küfür etmişti Gündem
Astrolog Meral Güven'e soruşturma. Canlı yayında küfür etmişti
Sivasspor'da 16 futbolcu tehlikede Spor
Sivasspor'da 16 futbolcu tehlikede