Serenay Sarıkaya’nın aşk yaşadığı ünlü ortaya çıktı. Tuğba Ekinci açıkladı

Cem Yılmaz, Tolgahan Sayışman, Umut Evirgen, Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle tanınan Sarıkaya, şimdilerde Mert Demir ile anılıyor.

Bazıları tarafından "reklam aşkı" olarak nitelendirilen bu ilişki hakkında Sarıkaya, "Böyle şeyler mi kaldı arkadaşlar" diyerek iddialara tepki göstermişti.

Ancak Ekinci'nin iddiaları Sarıkaya hakkındaki söylentilere yeni bir boyut kazandırdı.

Dikkat çeken açıklamalar yapan Ekinci, Sarıkaya'nın geçmişte Ahmet Kural ile kısa süreli bir ilişki yaşadığını öne sürdü.

Ekinci, "Kimse bilmiyor bunu. Kısa bir flörtleri oldu. Ahmet de benim çok yakın arkadaşım" ifadelerini kullanarak, Sarıkaya'nın o dönem 17 yaşında olduğunu belirtti.

Ekinci ayrıca, Sarıkaya'nın medya ile olan ilgisinin Kural'ı ilişkiden soğuttuğunu iddia etti:

"Tuğba dedi, 'Bodrum'a gittik bitti ilişkimiz' dedi.

Neden diye sordum, 'Her köşede magazinciyle konuşmak istedi, benimle haber yapmak istedi. Ben de kaçtım geldim' dedi.

Bildiğin kaçmış Ahmet yani. Ahmet o zaman popüler. Serenay'ın basın merakı yüzünden Ahmet kaçtı. Serenay hep böyle bir kız oldu, yani basını doğru kullanan."