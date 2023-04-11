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Hüseyin Eroğlu müjdeyi verdi

Samsunspor teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig için son 90 dakikalarının olduğunu vurguladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 23:42
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Hüseyin Eroğlu'ndan flaş açıklamalar

Hüseyin Eroğlu müjdeyi verdi
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Samsunspor teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Tuzlaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"SON 90 DAKİKAMIZ KALDI"
Şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Zor bir geceydi. Önemli bir süreç, 9 maçtır sürekli 4 günde 1 maç oynuyoruz. Kariyerim boyunca sonucuna en çok üzüleceğim maç bu olabilirdi. VAR’dan son dakikada gol iptal edilince mutlu olduk, galip geldik. Maçta üretmekte zorluk çektik. Geçiş hücumuna da yakalandık. Rakip ikinci yarı formasyon değiştirdi. Biz şampiyon gibi oynamak zorundayız ama kazanmak da önemliydi. Süper Lig için son bir 90 dakika kaldı. 1. olarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bunun için de 1 maçtan daha galip gelip lider olarak yükselmek istiyoruz. Belki bu hafta rakipler puan kaybederse şampiyon olacağız ama biz 1. olarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. BAY haftasındayız. 3 gün izin yapıp 23 Nisan’da maça çıkacağız. 23 Nisan’daki Keçiörengücü maçını kazanıp, bayramda şampiyonluk turu atmak istiyoruz” dedi. (İHA)

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