10 kişi kalan Samsunspor şampiyon gibi oynadı, şampiyon gibi kazandı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında 19 maçtır kaybetmeyen Samsunspor ile 6 maçtır kaybetmeyen Pendikspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye taraftarın büyük coşkusu ile başladık. Takımını muazzam destekledi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Samsunspor'un golcüsü Douglas Tanque, hafta içi oynanan maçta yaptığı hat-trickten sonra kaldığı yerden devam ediyor.

Maçın henüz başı 2. dakikada güzel bir golle takımını öne geçirdi.

GOLDEN SONRA 10 KİŞİ KALDI

Alim Öztürk, takımını atağa kaldırırken top kaybı yaptı ve yapılmayacak bir harekette bulundu.

Topu kapan rakibini çeken Öztürk, yere düşürdü ve hakem Suat Arslanboğa direkt kırmızı kartına başvurdu.

Hakem pozisyonu gole giden atağı önleme olarak değerlendirdi.

Böyle bir yarışta 5.dakikada yapılan bu büyük hata takımı zora soktu.

DOUGLAS'I DURDURABİLENE AŞK OLSUN

Tanque, savunma arkasına atılan topa çok iyi sarktı ve bire bir pozisyonda kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi.

'Süper Lig'de kendimi göstermek istiyorum' sözlerini yerine getirmeye başladı bile. Süper Lig'de oynamayı çok istediğini belli ediyor.

PENDİKSPOR UMUTLANDI

Pendikspor'da Regattin, 45. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi ve takımını ikinci yarı öncesi umutlandırdı.

SAMSUNSPOR İYİ DAYANDI AMA...

10 kişi Samsunspor, çok iyi bir savunma yaptı, iyi dayandı ancak 55'te Kappel'in gelen golüne engel olamadı.

Pendikspor, bu gol sonrası tüm kozlarını kullanmaya başladı. 10 kişi gördüğü Samsunspor karşısında öne geçmeye çalıştı.

OLAĞANÜSTÜ BİR GOL

Samsunspor'da duran top kazanıldı.

Topun başına geçen Zeki Yavru, 83'te frikikten muazzam bir gol kaydetti ve topu ağlara yolladı.

BU İŞ BU KADAR

10 kişi Samsunspor, şampiyon gibi oynadı ve 90. dakikada Yusuf Abdioğlu ile skoru 4-2 yaptı.

SERİ 20 MAÇA ÇIKTI

Lider, bu sonuçla puanını 63 yaptı ve Eyüpspor'un 10 puan önünde yer aldı. Eyüpspor'un 1 maç eksiği bulunuyor.

Samsunspor adım adım şampiyonluğa ve Süper Lig'e...