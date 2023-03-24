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Hyundai İ10 2023 fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste

Otomobil markası Hyundai İ10’nun 2023 zamlı fiyatları duyuruldu. İşte liste...

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 08:53
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Hyundai İ10 2023 zamlı fiyatları belli oldu

Hyundai İ10 2023 fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
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Otomobil sektöründe hareketlilik sürüyor. Çip krizi, dolar kuru, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle zamlar art arda geldi.

Hyundai İ10’nun 2023 zamlı fiyatları da açıklandı.

İŞTE FİYATLAR:

ÖZELLİKLER

Hyundai i10; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.0 MPI motor, 67 PS güç ve 96 Nm tork üretebiliyor ve hem manuel hem de otomatik şanzıman opsiyonlarına sahip. Bunun dışında şehir içi 6,9 litre ve şehir dışı 6,3 litre yakıt tüketimi bulunuyor. İkinci motor seçeneği ise 1.2 MPI. 84 PS güç ve 118 Nm tork üretebilen motor, otomatik şanzımanla geliyor. Aynı zamanda fabrika verilerine göre şehir içi 8 litre ve şehir dışı 6,6 litre yakıt tüketiyor.

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