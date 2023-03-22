22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Trabzon’da Ömer Altuntaş isimli bir vatandaş, geçen yıl aracının muayenesini yaptırmak için gittiği araç muayene istasyonunda kendisinden tahsil edilen komisyon ücreti için başlattığı hukuk mücadelesini kazandığını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:53
Takip Et

Araç Muayene İstasyonu'ndaki komisyon ücretini geri aldı

Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
+
Aa
-

Ömer Altuntaş, Trabzon'da 2022 yılı aracının muayenesini yaptırmak için gittiği araç muayene istasyonunda banka kartıyla yaptığı ödemede kendisinden 12,41 TL’lik komisyon ücreti alınmasını Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, Altuntaş’ı haklı buldu ve 12,41 TL’lik komisyon ücretinin geri ödenmesine karar verdi.

Zor bir sürecin ardından Tüketici Mahkemesi’nin kendisini haklı bularak 12,41 TL’lik komisyon ücretinin iade edilmesi yönünde karar verirken amacının bilgilendirme adına farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

"YASAL HERHANGİ BİR DAYANAK SUNMAK ZORUNDA OLMADIKLARINI SÖYLEDİLER"

Araç muayene ücreti için 450 TL’lik tutarı yanında nakit para olmadığı için banka kartıyla ödeme yaptığını ve kendisinden komisyon ücreti istendiğini ifade eden Altuntaş, “Geçen yılın Nisan ayında muayene istasyonunda aracımızın muayenesi yaptırdık. Ödemeyi nakit istediler ancak yanımda nakit yoktu. Maaş kartıyla yani banka kartıyla ödeme yaptığımda bizden komisyon istediler. Nedenini sorduğumuzda, kendilerinin böyle bir uygulaması olduğunu ve yasal herhangi bir dayanak sunmak zorunda olmadıklarını beyan ettiler. Biz de mecburen 12,41 TL’lik komisyonumuzu ödedik. Sonrasında mahkemeye başvurdum, bu tabi ki zor bir süreçti. Mahkemede haklı olduğumuz ortaya çıktı. Neticede alınan 12,41 TL’lik komisyon ücretinin bize iadesi yapılıyor. Dolayısıyla bilgilendirme adına, farkındalık oluşturması adına böyle bir girişimde bulundum” ifadelerini kullandı.

"BİZİM GİBİ MAHKEMEYE VEREN KİMSE YOK"

Başka kişilerden de komisyon ücreti alındığını ancak kendisi gibi kimsenin konuyu mahkemeye taşımadığını kaydeden Altuntaş, ”Başkalarından da böyle alınan komisyonlar var ancak bizim gibi mahkemeye veren yok. Haliyle 12 TL değmez diyorlar. Zaten öyle olduğu için herkes böyle düşündüğü için bunu vatandaştan almaya devam ediyorlar. Mahkeme netleşti, hükmü verdi. Gerekçeli kararda tüketici kanununda banka kartları ya da kredi kartlarından bu şekilde komisyon alınamayacağına hükmediyor. Firmaların ya da şirketlerin kendilerinin yaptığı bunlarla ilgili bankalarla anlaşmalar var. Bu anlaşmaların vatandaşı ya da üçüncü kişileri bağlamadığından bahsediyor. Haliyle biz de bunu dayanak gösterdik. Daha önce bununla ilgili mahkeme kararları farklı illerde vardı. Onları da emsal gösterdik sonuçta mahkeme de bizim lehimize karar verdi” dedi.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
4
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
5
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
7
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.