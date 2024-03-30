Hyundai IONIQ 5 N yılın performanslı otomobili seçildi

Hyundai’nin N Departmanı tarafından geliştirilerek elektrifikasyonda yeni bir boyut olarak dikkat çeken IONIQ 5 N, geleneksel yüksek performanslı otomobillerin sürüş dinamiklerini tamamen elektrikli bir modele taşımış oluyor.

Global olarak en saygın otomotiv ödüllerinden biri olarak kabul edilen World Car Of The Year (WCOTY) kapsamında, “Dünyada Yılın Performanslı Otomobili” seçilen IONIQ 5 N, böylelikle Hyundai’nin IONIQ 5 ve IONIQ 6 ile üst üste iki yıl aldığı bu önemli “Yılın Otomobili” serisini üçüncü bir zaferle taçlandırıyor.

Hyundai’nin son üç yıldaki dördüncü büyük “Dünya Otomobil Ödülleri” zaferi anlamına gelen bu birincilik, hem modellerin hem de markanın ne denli iddialı olduğunun da bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Olağanüstü yüksek performanslı teknolojisiyle EV rakiplerini geride bırakmaya devam eden IONIQ 5 N, segmentindeki lider ve ayrıcalıklı konumunu sağlamlaştırmış oluyor.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ ARAÇ

Dünya Otomobil Ödülleri (WCOTY), 29 ülkeden 100 uluslararası jüri üyesinin oylarıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Finale kalan araçlar, zorlu test sürüşlerinin ardından en ince ayrıntısına kadar değerlendiriliyor ve oylama yöntemiyle kazanan model seçiliyor.

IONIQ 5 N, 21.000 devre kadar çalışan iki adet elektrikli motora sahip. En yeni nesil 84 kWh pil ile donatılan otomobil, yüksek enerji için motordaki iki kademeli invertör sayesinde 448 kW/609 PS ve 740 Nm tork (NGB devredeyken 478 kW/650 PS ve 770 Nm) güç sunuyor. Maksimum 260 km/saat hıza ulaşabilen model, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3,5 saniyede (NGB ile 3,4 saniye) tamamlıyor. Tamamen elektrikli aracın menzili ise 448 kilometre (WLTP).